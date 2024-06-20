Путин назвал укрепление партнерства с Вьетнамом одним из приоритетов России
Укрепление стратегического партнерства со Вьетнамом по всем направлениям входит в число приоритетов России. Об этом на переговорах с вьетнамской коллегой То Ламом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
В эти дни, напомнил Путин, отмечается 30-летие подписания договора об основах дружественных отношений. На протяжении всех этих лет стороны поддерживают регулярные контакты.
«В том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций», - добавил президент.
В переговорах в Ханое также примут участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Перед началом встречи Путин и То Лам сделали совместную фотографию на фоне национальных флагов. Мероприятие проходит в президентском дворце в Ханое. На повестке встречи - обсуждение стратегического партнерства стран.
Также известно, что Путин встретится с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.
Помимо этого, президент РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.