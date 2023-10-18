Путин назвал трагедию в Газе сигналом для окончания израильско-палестинского конфликта

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Он выразил соболезнования семьям погибшим в палестинском анклаве и назвал трагедию сигналом к скорейшему прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС.

«Что касается удара по госпиталю, трагедии, которая там произошла, - это ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых», - отметил российский лидер.

Он напомнил о недопустимости атаки медицинских учреждений и призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать переговоры.

«Во всяком [нужно] случае сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», - заключил Путин.