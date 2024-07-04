Путин назвал талибов легальной властью Афганистана
Россия рассматривает участников движения «Талибан»* как своих союзников в борьбе с терроризмом. Об этом в ходе встречи с журналистами по итогам саммита ШОС в Астане заявил президент Владимир Путин.
Президент пояснил, что руководство любой страны заинтересовано в стабильности своего государства.
В ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества президент России Владимир Путин поддержал восстановление специальной контактной группы по Афганистану. Он подчеркнул, что это поможет нормализации обстановки в ближневосточной стране.
Глава государства не в первый раз призвал начать контакты с движением «Талибан»*. Во время визита в Узбекистан Путин отметил, что нужно подумать о выстраивании отношений с группировкой , так как она остается действующей властью в Афганистане.
Он напомнил, что талибы* сейчас контролируют власть в Афганистане, а также взяли на себя целый ряд обязательств как внутри страны, так и среди международного сообщества.
«В этом смысле талибы*, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом», - заявил Путин.
*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.