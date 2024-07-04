Путин назвал США великой державой

«Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела, и США - член безопасности постоянный», - отметил глава государства.

Он также отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу с американской стороной, но налаживать его до выборов в Соединенных Штатах нельзя.

«Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтение будущей администрации. Мы к этому готовы», - сказал Путин журналистам.

Он также отметил, что Россия время от времени получает сигналы о желании Соединенных Штатов возобновить диалог по стратегической стабильности.

«Нам сигналы посылают время от времени, <…>, но потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам», - пояснил глава государства.