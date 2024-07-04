04 июля 2024, 17:26

Путин назвал США великой державой

РИА «Новости»
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США по-прежнему остаются великой державой и закрепили за собой этот статус в трех сферах — экономике, безопасности и военном деле. На это указал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после саммита ШОС в Астане.

«Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела, и США - член безопасности постоянный», - отметил глава государства.

Он также отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу с американской стороной, но налаживать его до выборов в Соединенных Штатах нельзя.

«Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтение будущей администрации. Мы к этому готовы», - сказал Путин журналистам.

Он также отметил, что Россия время от времени получает сигналы о желании Соединенных Штатов возобновить диалог по стратегической стабильности.

«Нам сигналы посылают время от времени, <…>, но потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам», - пояснил глава государства.

Саммиты США Россия Владимир Путин Экономика ШОС
04 июля 2024, 17:57
«Выход на европейский континент». Путин — о значении вступления Белоруссии в ШОС
РИА «Новости»
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Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества стало обоюдовыгодным решением, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Астане. По его словам, в известной степени этот шаг — успех лидера республики Александра Лукашенко и белорусского МИД.

« Белоруссия по своим масштабам , территории, экономике, населению не сопоставима с КНР или с Индией, где 1,5 миллиарда человек, уже больше, наверное», - отметил Путин во время пресс-подхода.

Вступление страны в ШОС , по его словам, стало важным элементом, в силу того, что Белоруссия - это страна Восточной Европы.

«И это выход уже официально Шанхайской организации сотрудничества в полном смысле этого слова на европейский континент», - пояснил глава государства.

Белоруссия Владимир Путин ШОС
04 июля 2024, 17:47
Россия ответит зеркально на появление американских РСМД где-либо в мире — Путин
РИА «Новости»
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Россия может действовать зеркально при условии появления ракетных комплексов США в каком-либо регионе мира, заявил президент Владимир Путин. Так глава государства прокомментировал возможное развертывание ракет малой и средней дальности во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Путин подчеркнул, что Россия считает себя вправе начать разработку и производство систем РСМД.

«Я говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора (ДРСМД - прим. ред.) и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР, разработки, а в будущем и производство», - указал президент.

По его словам, страна уже ведет опытно-конструкторские работы, и готова начинать производить такие системы.

«Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности», - добавил он.

В случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира, Путин пообещал симметричный ответ на действия Штатов.

«Я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира», - указал глава государства.

При условии, если системы РСМД американского производства где-то появятся, подчеркнул он, Россия оставляет за собой право действовать зеркально.

«Все остается, как мы и говорили», - указал он.

США Ракеты ДРСМД Россия Оружие Владимир Путин ШОС
04 июля 2024, 17:30
«У меня своих дел хватает». Путин высказался о дебатах Байдена и Трампа
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин отметил, что смотрел дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена лишь фрагментами. Об этом он рассказал на пресс-подходе после саммита ШОС в Астане.

«Я какие-то фрагменты видел. <...> У меня своих дел хватает, поэтому я не особенно слежу за тем, что там происходит», - признался российский лидер.

При этом он отметил, что результаты дебатов не стали для него неожиданностью.

«Что изменилось? Да ничего не изменилось! Что, нам было не известно, что ли, что может происходить? Известно», - подчеркнул Путин.

Ранее Байден рассказал журналистам , что вышел на дебаты с Трампом усталым после многочисленных поездок. При этом американское агентство AP сообщило со ссылкой на официальное расписание главы Белого дома, что последняя его зарубежная поездка состоялась за две недели до дебатов.

Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден ШОС
04 июля 2024, 17:21
Путин назвал талибов легальной властью Афганистана
РИА «Новости»
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Россия рассматривает участников движения «Талибан»* как своих союзников в борьбе с терроризмом. Об этом в ходе встречи с журналистами по итогам саммита ШОС в Астане заявил президент Владимир Путин.

Президент пояснил, что руководство любой страны заинтересовано в стабильности своего государства.

В ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества президент России Владимир Путин поддержал восстановление специальной контактной группы по Афганистану. Он подчеркнул, что это поможет нормализации обстановки в ближневосточной стране.

Глава государства не в первый раз призвал начать контакты с движением «Талибан»*. Во время визита в Узбекистан Путин отметил, что нужно подумать о выстраивании отношений с группировкой , так как она остается действующей властью в Афганистане.

Он напомнил, что талибы* сейчас контролируют власть в Афганистане, а также взяли на себя целый ряд обязательств как внутри страны, так и среди международного сообщества.

«В этом смысле талибы*, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом», - заявил Путин.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Россия Владимир Путин ШОС

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