Путин назвал способ защиты от вспышек глобальных эпидемий

«У России уже есть весомые достижения. Безусловно нам нужно продолжать эту работу и двигаться дальше на качественно новом уровне, наращивать собственную самодостаточность и становиться глобальными лидерами по основным направлениям развития медицинских технологий», - сказал он.

Путин отметил, что в России для этого должна быть суверенная мощная технологическая и научная базы, комплектующие, оборудование и вся линейка субстанций. Также он добавил, что страна должна быть готова ко всем вызовам, в том числе вспышкам эпидемий.