14 февраля 2024, 18:14

Путин назвал способ защиты от вспышек глобальных эпидемий

РИА «Новости»
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Суверенитет России станет гарантией защиты от вспышек глобальных эпидемий. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

«У России уже есть весомые достижения. Безусловно нам нужно продолжать эту работу и двигаться дальше на качественно новом уровне, наращивать собственную самодостаточность и становиться глобальными лидерами по основным направлениям развития медицинских технологий», - сказал он.

Путин отметил, что в России для этого должна быть суверенная мощная технологическая и научная базы, комплектующие, оборудование и вся линейка субстанций. Также он добавил, что страна должна быть готова ко всем вызовам, в том числе вспышкам эпидемий.

Россия Владимир Путин
14 февраля 2024, 18:38
Германия отреклась от своего призыва к России отвести войска от Киева весной 2022 года
РИА «Новости»
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Правительство Германии отказалось считать правдивыми слова президента России Владимира Путин об отводе войск от Киеве в марте 2022 года по просьбе Германии и Франции. Об этом на брифинге сказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его подтвердить отсутствие договоренностей между Россией, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем об отводе сил от Киева.

«Корректно», - коротко ответил Хебештрайт.

Ранее Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном сообщил, что в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 коллеги представители Франции и Германии попросили российскую сторону отвести войска от украинской столицы. По словам президента, после выполнения этого условия «договоренности выкинули в помойку».

Ранее Путин заявил, что Россия была готова выполнять Минские соглашения до последнего , несмотря на все трудности.

Германия Россия Киев Франция
14 февраля 2024, 17:22
Суд Франции скорректировал приговор экс-президенту Саркози
РИА «Новости»
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Осужденный на один год тюремного заключения бывший президент Франции Николя Саркози добился незначительного смягчения приговора. Апелляционный суд не стал менять срок наказания, но принял решение, что шесть месяцев экс-глава государства отбудет условно. Об этом сообщил телеканал France 24.

Саркози стал обвиняемым по делу о превышении разрешенных расходов на свою предвыборную кампанию 2012 года, которая в результате провалилась. Вместо разрешенных 22,5 миллиона евро политик потратил почти 43 миллиона, которые скрыл при помощи двойных счетов.

Во французской прессе преследование политика назвали процессом «Бигмалион» по названию агентства, отвечавшего за предвыборную кампанию Саркози.

Первый приговор суд Парижа вынес еще в сентябре 2021 года. Вердикт предусматривал год строгого тюремного заключения, но судья разрешил держать политика под домашним арестом с электронным браслетом.

Также обвиняемыми по делу стали 13 человек, которые получили сроки до трех с половиной лет с условным ограничением свободы. Николя Саркози и еще девять человек подали апелляции для обжалования приговора.

Суд Приговоры Франция
14 февраля 2024, 16:58
Умер автор музыки к мультфильму «Ну, погоди!» композитор Тамаш Деак
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Венгерский джазовый музыкант Тамаш Деак умер на 96-м году жизни. Его композицию «Водные лыжи» использовали во всех сериях мультфильма «Ну, погоди!». О смерти композитора со ссылкой на его семью сообщило издание Fidelio.

Уроженец Секешфехервара, будущий музыкант самостоятельно научился играть на трубе. Его первые выступления проходили в барах гостиниц Будапешта. Деак долго работал на венгерском радио и регулярно выпускал джазовые композиции и легкие симфонические произведения.

Музыка к заставке «Ну, погоди!» не единственная музыка Деака, прозвучавшая в мультфильме. Весь саундтрек к известному анимационному фильму 1986 года «Ловушка для кошек» - его авторства. Также музыка Деака звучала в более чем 120 художественных фильмах.

Он тесно сотрудничал с известными венгерскими артистами, которые благодаря талантливой музыке композитора прославились своими хитами. С 1969 года работал преподавателем в джазовом отделении музыкального училища Будапешта. В 2007 году ему вручили награду за творческие заслуги.

Венгрия Фильмы Музыка
14 февраля 2024, 14:35
Недееспособность Байдена признали в США
Global Look Press
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Генпрокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси потребовал от вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис отстранить главу Белого дома Джо Байдена от работы. По его словам, президент не в состоянии выполнять обязанности, сообщило издание The Hill.

Специальный прокурор Роберт Хура представил доклад о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Морриси отреагировал на эту информацию. Он обратился к Харрис с просьбой применить 25-ю поправку к Конституции США, согласно которой возможно отправить президента в отставку, если он не способен выполнять обязанности.

«Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает серьезную обеспокоенность у американцев, особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с кризисами как здесь, так и за рубежом», - подчеркнул он.

Прокурор добавил, что Соединенным Штатам нужен здоровый президент.

Камала Харрис уже заявила, что готова временно исполнять обязанности главы государства.

США Отставки Белый дом в США Кризис Джо Байден

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