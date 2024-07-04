Путин назвал ШОС и БРИКС опорами нового зарождающегося миропорядка

ШОС и БРИКС на сегодня являются локомотивами глобального развития и утверждения подлинной многополярности, подчеркнул Путин.

В работе организации приоритетной задачей, по мнению президента России, выступает обеспечение безопасности стран-участниц. С учетом этого, напомнил он, региональная антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр.

Ранее о значении Шанхайской организации сотрудничества для всего мира на полях саммита высказался председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что ШОС стоит на стороне справедливости и на правильной стороне истории.