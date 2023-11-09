Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
Казахстан стал для России наиболее близким союзником. Об этом на встрече с главой республики Касым-Жомартом Токаевым заявил российский лидер Владимир Путин.
«Казахстан и Россия - это не просто союзники, а наиболее близкие союзники» - сказал он.
Глава государства выразил уверенность, что страны смогут решить важные для них вопросы, несмотря на трудности нынешней ситуации.
«Мы будем продолжать выполнять международные обязательства и укреплять свой суверенитет. Одно другому не мешает», - добавил Путин.
Токаев заявил, что в отношениях Казахстана и России не существует принципиальных проблем.
«Отношения стран не окажутся подвергнутыми политической конъюнктуре и останутся незыблемыми», - подчеркнул он.
В четверг Путин в рамках рабочей поездки прибыл в Астану. Вместе с коллегой Токаевым он принял участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества в Костанае.
Ранее Путин отметил, что Россия и Казахстан способны полностью обеспечить свои потребности в аграрном комплексе , а также помочь государствам-партнерам.