Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками

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«Казахстан и Россия - это не просто союзники, а наиболее близкие союзники» - сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что страны смогут решить важные для них вопросы, несмотря на трудности нынешней ситуации.

«Мы будем продолжать выполнять международные обязательства и укреплять свой суверенитет. Одно другому не мешает», - добавил Путин.

Токаев заявил, что в отношениях Казахстана и России не существует принципиальных проблем.

«Отношения стран не окажутся подвергнутыми политической конъюнктуре и останутся незыблемыми», - подчеркнул он.

В четверг Путин в рамках рабочей поездки прибыл в Астану. Вместе с коллегой Токаевым он принял участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества в Костанае.

Ранее Путин отметил, что Россия и Казахстан способны полностью обеспечить свои потребности в аграрном комплексе , а также помочь государствам-партнерам.