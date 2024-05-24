Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии
Одними из приоритетных направлений сотрудничества России и Белоруссии стали работа в сфере инвестиций и высокие технологии. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
«Вы упомянули об инвестиционной деятельности. Полагаю, что это одно из более важных наших направлений», - сказал глава государства.
Путин заметил, что обе страны должны, прежде всего, делать упор на приоритетных сферах взаимодействия. К ним он отнес высокие технологии и все, что с ними связано.
«Будущее, безусловно, за этим», - подчеркнул президент России.
Он также отмечал, что между государствами не осталось нерешенных вопросов , а экономическое сотрудничество находится на высоком уровне.