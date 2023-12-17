Путин назвал последствия вступления Финляндии в НАТО

Он напомнил, что Североатлантический альянс «затащил» в свой состав Финляндию, испортив тем самым российско-финские отношения. Страны являлись партнерами и благодаря успешному сотрудничеству развивали свою экономику.

«У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Те споры, в том числе и территориального характера в середине ХХ века давно решены. Самые добрые, самые сердечные были отношения», - отметил Путин.

Он добавил, что России придется концентрировать рядом с финской границей воинские подразделения, чтобы обезопасить себя от НАТО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал военные соглашения между США и финской стороной угрозой для РФ. По его словам, после расширения альянса его военная инфраструктура уже начала «заходить внутрь Финляндии».