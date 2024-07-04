04 июля 2024, 10:51

Путин назвал поддержание безопасности одной из задач ШОС

РИА «Новости»
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Безопасность стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является приоритетной задачей в работе организации. Об этом на заседании совета глав государств членов ШОС в Астане заявил президент России Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости».

Президент напомнил, что региональная антитеррористическая структура ШОС будет преобразована для выполнения этой задачи.

«Поддержание безопасности государственных участников ШОС и по периметру внешних границ является одной из приоритетных задач деятельности организации. Принимаемые решения насчет преобразования антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр направлены именно на это», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, оно развивается на принципах учета интересов друг друга и равноправия.

Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал партнерство России и Китая гарантом стабильности в мире.

Владимир Путин ШОС
04 июля 2024, 10:50
Путин назвал многополярный мир реальностью
РИА «Новости»
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Многополярное мироустройство стало реальностью, количество поддерживающих такую идею стран увеличивается. Об этом на совете глав стран-участников ШОС в Астане заявил президент России Владимир Путин.

«Многополярный мир стал реальностью, увеличивается круг государств, которые выступают за справедливое мироустройство», - отметил он.

Владимир Путин
04 июля 2024, 10:39
Байден под давлением однопартийцев согласился доказать свою профпригодность
Global Look Press
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После поражения действующего президента Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом члены Демпартии потребовали сменить кандидата на выборах. В ответ на это политик пообещал доказать свою профпригодность, сообщила газета The Washington Post.

Спустя несколько дней после провальных дебатов Байден вел активные переговоры с высокопоставленными однопартийцами. Спонсоров предвыборной кампании и старших партийных стратегов шокировало его прерывистое выступление. Действующий президент обзвонил членов конгресса, запланировал интервью с ABC News и составил план рабочих поездок на выходные.

«Позвольте мне сказать это настолько ясно, насколько я могу, и настолько просто и прямолинейно, насколько я могу: я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не вытесняет. Я не ухожу. Я в этой гонке до конца», - заявил он во время телефонной конференции с участниками предвыборного штаба.

Источник издания заявил, что 81-летнему Байдену и его команде выдвинули «мрачный ультиматум». Он согласился доказать свою пригодность для выдвижения на новый президентский срок.

Дебаты прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Трамп набрал две трети голосов потенциальных избирателей.

США Выборы президента США Джо Байден Выборы
04 июля 2024, 10:17
«На правильной стороне истории». Си Цзиньпин оценил значение работы ШОС для мира
РИА «Новости»
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Шанхайская организация сотрудничества имеет жизненно важное значение для мира, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. Оценку работе ШОС политик дал на саммите в Астане, сообщило РИА «Новости».

«ШОС стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости», - указал Си Цзиньпин.

Страны - участницы организации, по его словам, должны защитить право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек, а также давать стимулы региональной экономике.

Главной темой саммита ШОС в Астане в этом году назвали укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию.

Мероприятие началось с церемонии подписания документов о приеме в состав ШОС Белоруссии. О том, что страна стала полноправным членом объединения, объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По оценке главы МИД России Сергея Лаврова , вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества позволит Союзному государству участвовать во всех международных процессах.

Китай Си Цзиньпин ШОС
04 июля 2024, 09:36
Возможность поездки Путина в Улан-Батор допустили в Кремле
РИА «Новости»
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Поездка президента России Владимира Путина в Улан-Батор может состояться после согласований в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поездка возможна, да. Когда будет согласована», - ответил он.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в холе встречи с Путиным в октябре 2023 года пригласил российского коллегу посетить страну. На полях саммита ШОС в Астане в среду Хурэлсух также выразил надежду, что Путин может в 2024 году посетить Улан-Батор.

В настоящее время Путин находится в Астане, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Днем ранее глава государства встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин пообещал, что обязательно приедет в Турцию по приглашению коллеги Эрдогана.

Россия Владимир Путин Монголия

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