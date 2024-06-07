Путин назвал паразитирующей экономическую политику США

Он подчеркнул, что такое поведение США «и есть неоколониализм в его современном издании».

«Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у них уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, триллион долларов в год», - заявил Путин.

Глава государства добавил, что власти США довели общий объем своей задолженности перед мировой экономикой до 54,3 триллиона долларов.

Речь идет о валютных счетах и накоплениях иностранцев, кредитах американских компаний и вложений зарубежных инвесторов в экономику США. Президент подчеркнул, что обеспечивает только доверие, которое в любой момент может подорвать огромный государственный долг и высокий уровень инфляции.