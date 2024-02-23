Путин назвал одну из самых важных ценностей России

«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», - заявил президент.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты в ряде российских городов 23 февраля. Салюты пустят в Москве, Санкт-Петербурге , Новороссийске, Волгограде, Мурманске, Смоленске, Туле, Керчи и Севастополе.

Московские коммунальщики в длинные выходные, с 23 по 25 февраля, будут работать в усиленном темпе. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и пожарных привели в готовность. Также в этот период изменится график работы социальных учреждений и государственных служб Москвы.