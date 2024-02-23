23 февраля 2024, 02:43

Путин назвал одну из самых важных ценностей России

РИА «Новости»
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Одними из самых важных и непререкаемых ценностей России является преданность Отчизне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.

«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», - заявил президент.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты в ряде российских городов 23 февраля. Салюты пустят в Москве, Санкт-Петербурге , Новороссийске, Волгограде, Мурманске, Смоленске, Туле, Керчи и Севастополе.

Московские коммунальщики в длинные выходные, с 23 по 25 февраля, будут работать в усиленном темпе. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и пожарных привели в готовность. Также в этот период изменится график работы социальных учреждений и государственных служб Москвы.

Санкт-Петербург Россия Работа Владимир Путин 23 февраля Москва
23 февраля 2024, 02:22
Армения заморозила участие в ОДКБ
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Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому власти страны заморозили участие в ОДКБ. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», - пояснил Пашинян.

Ереван заморозил свое участие в договоре, отметил премьер и добавил, что «посмотрим, что будет дальше».

Пашинян обвинил власти Азербайджана в подготовке новой войны против Армении. Премьер заявил, что мирное сосуществование двух стран представляется маловероятным.

Армения Отношения Войны ОДКБ
23 февраля 2024, 01:58
Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой войны против Армении
РИА «Новости»
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Азербайджан готовится к новой войне с Арменией, поэтому мирное сосуществование двух стран на сегодняшний день представляется маловероятным. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан считает Армению частью своей территории. При такой позиции Баку мир между двумя странами немыслим, подчеркнул армянский лидер.

«Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна», - отметил Пашинян и уточнил, что в свете текущего развития событий Ереван склоняется к мысли о том, что сосед готовит новое нападение.

Ранее сообщалось, что в центре Еревана состоялся митинг с требованием отставки Пашиняна. Акцию протеста на площади Свободы организовало движение «Вместе» и приурочило ее к 36-й годовщине начала карабахского движения.

Армения Войны Азербайджан
23 февраля 2024, 01:37
«Безумие латвийского режима». Захарова прокомментировала решение Риги переименовать улицы
РИА «Новости»
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Власти Риги вычеркивают себя из мирового культурного пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала новость о том, что рижская дума решила переименовать улицу Москвы и улицы, названные в честь русских ученых и писателей: Михаила Ломоносова, Ивана Тургенева, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Николая Гоголя.

«Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от „рижской думы“ не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима», - заявила она.

Захарова напомнила, как когда-то Украина объявила Гоголя «великим украинским писателем». Дипломат поинтересовалась мнением администрации Риги насчет этого.

Ранее депутат Верховной рады Роман Каптелов заявил, что правительство украинского города Павлограда Днепропетровской области отказалось от переименования региона. По его словам, этот вопрос «не ко времени».

Мария Захарова Ученые Россия МИД РФ Писатели
23 февраля 2024, 01:28
Нуланд пообещала «разрушительные» санкции против России в ближайшие дни
РИА «Новости»
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Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции против России будут «разрушительными». Ее слова передало РИА «Новости».

«У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней», - сказала она.

Нуланд отметила, что «подавляющее большинство» антироссийских ограничений разработали против оборонно-промышленного комплекса России. Это должно «закрыть бреши в санкционном режиме, который удалось обходить». Она также предупредила, что в будущем США введут другие ограничения в связи со смертью Алексея Навального.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией и их дочерью Дарьей. Во время встречи он подтвердил, что администрация США в скором времени объявит о новых санкциях против России.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби до этого тоже заявил, что американская сторона объявит антироссийские ограничения из-за кончины оппозиционера.

США Белый дом в США Санкции Россия Алексей Навальный Джо Байден

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