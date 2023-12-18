Путин назвал одну из целей России в ходе председательства в СНГ

«Россия в ходе своего председательства уделит внимание теме сохранения русского языка, который является нашим общим достоянием. Он был и остается средством общения для сотен миллионов человек, как в странах СНГ, так и во всем мире», - сказал он.

Глава государства напомнил, что 13 октября на саммите в Бишкеке подписали соглашение об учреждении Международной организации по русскому языку.

«Штаб-квартира структуры появится в Сочи, она призвана способствовать продвижению русского языка как ключа к свободному общению и взаимопониманию в рамках стран –членов СНГ, так и за их пределами», - добавил Путин.

Ранее президент России дал характеристику людям, которые пытаются отменить русскую культуру по всему миру.