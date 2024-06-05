05 июня 2024, 21:02

Путин назвал моветоном угрозы в адрес глав других государств

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, это моветон. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехорошо», - сказал он.

По словам Путина, Россия придерживается только своей позиции по тем или иным вопросам.

В ходе общения с журналистами президент РФ поделился прогнозом о судьбе Украины в случае избрания Дональда Трампа.

В случае победы на президентских выборах в США отношения страны с Украиной поменяются, отметил Путин. Но окончательное решение будет зависеть от того, какой выбор сделает новая администрация.

Россия Владимир Путин
05 июня 2024, 20:36
Путин оценил отношения России и Белоруссии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У России и Белоруссии есть сложные вопросы, но в основе их решений лежат интересы двух народов. Об это президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«При совершении любого шага Москва и Минск смотрят на свои интересы», - сказал он.

Как отметил глава государства, экономические отношения стран очень диверсифицировались. Так, товарооборот между Россией и Белоруссией достиг 48 миллиардов долларов.

По словам Путина, его поездка в столицу Белоруссии после переизбрания носила не просто символический характер – решались осязаемые вопросы.

Белоруссия Международные отношения Россия Владимир Путин
05 июня 2024, 18:43
Песков объяснил, почему на встрече с Путиным будут СМИ недружественных стран
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На встречу с президентом Владимиром Путиным пригласили в том числе представителей средств массовой информации из недружественных стран, чтобы они смогли из первых рук понять и главу государства, и саму Россию. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это агентства, которые формируют мировые информационные потоки. Это те, кто является законодателями информационной моды. Для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и Россию», - отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, для журналистов из недружественных стран это уникальный шанс, поэтому ожидается очень интересная беседа. Песков отметил, что она станет одним из важных мероприятий первого дня Петербургского международного экономического форума.

Основные мероприятия и переговоры с лидерами других стран и крупных международных организаций состоятся 6 июня. Путин выступит на ПМЭФ 7 июня.

Кремль Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
05 июня 2024, 18:34
Вынужденное соблюдение санкций против России признали в Казахстане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Казахстан не поддерживает масштабные санкции против России от Евросоюза и США, но вынужден соблюдать их. Об этом сказал заместитель премьер-министра республики  Серик Жумангарин, его слова привел ТАСС.

Таким образом политик ответил на вопрос о санкционной политике против России и Китая. Он отметил, что от присоединения к санкциям экономика Казахстана терпит негативные последствия.

«Мы не поддерживаем одностороннюю санкционную политику, но вынуждены ее соблюдать, поскольку для Казахстана с экономической точки зрения это выгодно», - сказал Жумангарин.

При этом заместитель премьер-министра республики признал, что Казахстан не выдержал бы такие санкции из-за несопоставимых размеров экономики.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Евросоюза против России полностью провалилась.

Казахстан Санкции Россия
05 июня 2024, 18:28
Резервуар с нефтью взорвался в Таллине
Читайте нас в: Google Новости
В Таллине после возгорания контейнера с авиационным топливом раздался взрыв. Пострадал, по данным издания Postimees, один человек.

В Таллине после возгорания контейнера с авиационным топливом раздался взрыв. Пострадал, по данным издания Postimees , один человек.

Взрыв произошел в столичном районе Пыхья-Таллин, на улице Нылва, уточнили в статье. Травмы в результате ЧП получил работник порта, его пришлось госпитализировать.

Жителям домов, расположенных рядом с местом взрыва, разослали уведомления с просьбой закрыть окна и не покидать квартиры.

Пожар удалось потушить. Благодаря действиям спасателей полного разрушения резервуара не произошло. Как уточнило издание, в нем хранили большое количество топлива.

В Спасательном департаменте республики уточнили, что к борьбе с огнем привлекли семь бригад специалистов.

Информация о причинах ЧП не поступала.

Казахстан Санкции Россия

Новости по теме