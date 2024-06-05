Путин назвал моветоном угрозы в адрес глав других государств

«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехорошо», - сказал он.

По словам Путина, Россия придерживается только своей позиции по тем или иным вопросам.

В ходе общения с журналистами президент РФ поделился прогнозом о судьбе Украины в случае избрания Дональда Трампа.

В случае победы на президентских выборах в США отношения страны с Украиной поменяются, отметил Путин. Но окончательное решение будет зависеть от того, какой выбор сделает новая администрация.