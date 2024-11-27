27 ноября 2024, 18:03

Путин назвал Казахстан надежным союзником России

Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и важным союзником России. Глава государства выступил на переговорах с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

У государств есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, добавил Путин.

Переговоры лидеров России и Казахстана проходят в резиденции Акорда. Перед началом беседы состоялась церемония официальной встречи Путина Токаевым, в рамках которой президенты представили членов своих делегаций. Международные консультации стартовали с переговоров в узком составе.

Ранее президент России заявил о поддержке строительства русскоязычных школ в Казахстане.

Казахстан Россия Переговоры Владимир Путин
27 ноября 2024, 16:51
Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии
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Размещение американских ракет в Японии не оставят без ответа. Россия примет адекватные шаги в соответствии с обновленной ядерной доктриной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее газета The Japan Times сообщила о планах США развернуть в Японии ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon. Размещение систем и их использование во время учений обсудили министр армии США Кристин Уормут и глава японского МО Минору Кихара.

Решение о развертывании Typhon приняли после отмены российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Благодаря новому вооружению в Азии США получат возможность поражать цели на территории КНР, России и Северной Кореи.

США Ракеты Мария Захарова Япония
27 ноября 2024, 16:49
Немец потребовал компенсацию за то, что 13 лет без вины отсидел в тюрьме
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Немец Манфред Гендицки, из-за судебной ошибки отсидевший в тюрьме 13 лет за убийство, которого не совершал, потребовал компенсацию в 750 тысяч евро. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

В 2008 году Гендицки обвинили в убийстве пожилой женщины в ванне в общине Роттах-Эгерн в Баварии. Он так и не признал себя виновным и все эти годы боролся за восстановление справедливости. Спустя 13 лет его оправдали, признав смерть женщины несчастным случаем. Мужчине выплатили 368 700 евро компенсации, однако его не устраивает такой размер выплат, и вместе с адвокатом он пытается добиться еще почти такой же суммы.

В сентябре суд оправдал японца Ивао Хакамату , который с 1968 года ждал смертной казни за массовое убийство. Доказательства по делу признали сфабрикованными, а признания - выбитыми под пытками.

Германия Убийства Тюрьмы
27 ноября 2024, 16:34
Россия выслала двух журналистов немецкой медиагруппы ARD
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Россия в ответ на закрытие немецкого бюро Первого канала выслала двух журналистов медиагруппы ARD. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Дело в том, что теперь работу заблокировали в Германии корреспондентам Первого канала: Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову», - отметила дипломат.

В ответ на это российская сторона приняла зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD. Аккредитации лишат корреспондента Франка Айшмана и оператора Свена Феллера, рассказала Захарова.

Она также сообщила о других недружественных шагах со стороны Германии по отношению к российским журналистам..

«Чего только они уже не делали. Напомню: блокировали вещание телеканала Russia Today на немецком языке, строили козни и препятствия нормальной работе российских журналистов, устраивали им травлю», - добавила дипломат.

Ранее немецкие власти предписали двум российским журналистам покинуть страну в первой половине декабря. Первый канал назвали «угрозой общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза».

Германия Журналистика Мария Захарова МИД РФ
27 ноября 2024, 16:25
Путин и Токаев начали переговоры в Казахстане
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина у трапа самолета в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

После этого оба лидера отправились в резиденцию «Акорда», где начали переговоры в узком составе.

«Казахстан был и остается надежным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время», - подчеркнул Токаев в приветственной речи.

Помимо переговоров с казахстанским коллегой, по итогам которых планируется совместное заявление, Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Накануне визита в издании «Казахстанская правда» появилась статья за подписью президента России. В ней Путин рассказал о совместной реализации значимых отраслевых проектов и поблагодарил за сбережение русского языка в республике. В свою очередь, в «Известиях» опубликовали статью Токаева , в которой он назвал отношения двух стран образцом крепкой и нерушимой дружбы.

Казахстан Россия Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев

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