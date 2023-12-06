06 декабря 2023, 14:26

Путин назвал главного торгового партнера России в арабском мире

РИА «Новости»
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Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире. Об этом на переговорах в Абу-Даби заявил президент Владимир Путин.

«Мы с вами в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом. И действительно ОАЭ - главный торговый партнер России в арабском мире», - подчеркнул глава государства.

На повестке встречи 6 декабря - перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества двух стран, а также актуальные международные вопросы с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока, отмечали ранее в пресс-службе Кремля.

Международные отношения Россия ОАЭ Владимир Путин
06 декабря 2023, 12:46
Почти 900 эвакуированных из Газы россиян вернулись на родину
РИА «Новости»
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В Россию прилетели 883 человека, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом на брифинге сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Из сектора Газа с 12 ноября удалось вывести 898 россиян и членов их семей. В России уже прибыли 883 человека», - сказала она.

Дипломат отметила, что всего за помощью обращались порядка 1100 человек, отметил RT.

«Российские дипломатические миссии продолжают работу с властями Палестины, Израиля и Египта с целью скорейшей безопасного возвращения россиян и палестинцев из сектора Газа», - добавила Захарова.

Утром во вторник стало известно о прибытии в Москву спецборта со 120 россиянами и членами семей , которых спасли из палестинского анклава. Сотрудники Минздрава осмотрели их и выявили ряд заболеваний, в том числе гипертонию и сахарный диабет.

Жители Газы выехали в Египет со стороны КПП «Рафах» , после чего из переправили в Москву из Каира.

Мария Захарова Россия Палестина
06 декабря 2023, 12:38
Пассажир индийской компании умер во сне на борту самолета
Unsplash
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Смертью закончился полет для пассажира авиакомпании IndiGo. По данным издания The Times of India, погибшему мужчине было 43 года.

Смертью закончился полет для пассажира авиакомпании IndiGo. По данным издания The Times of India , погибшему мужчине было 43 года.

Самолет выполнял рейс из индийского города Чандигарх в Калькутту. Пассажир почувствовал недомогание сразу после взлета. По словам очевидцев, мужчина начал задыхаться и сильно потеть. Бортпроводники принесли беспокойному пассажиру воды.

Мужчина заявил, что ему стало лучше и он намерен подремать, чтобы спокойно перенести полет. Однако после приземления пассажир не проснулся. Экипаж авиакомпании вызвал на борт бригаду скорой медицинской помощи, которая забрала мужчину в больницу.

По словам представителя лечебного учреждения, к моменту приезда медиков пульса у пассажира уже не было. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Окончательные выводы сделают после вскрытия.

Авиакомпания IndiGo в своем официальном заявлении уточнила, что после посадки пассажир потерял сознание и скончался по пути в больницу. Представители перевозчика выразили слова соболезнования родным и близким погибшего.

В минувший вторник, 5 декабря, стало известно о смерти россиянки на борту самолета , летевшего в Канаду к дочери. По предварительным данным, женщина умерла из-за оторвавшегося тромба. По словам очевидцев, женщине стало плохо в полете, а смерть наступила уже после посадки, когда она спускалась по трапу.

Индия Врачи Самолеты
06 декабря 2023, 12:37
Самолеты ВСУ станут законной целью ударов армии России — Захарова
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Поставив Украине истребители F-16, страны НАТО еще больше увязнут в конфликте. Западные самолеты станут законной целью ударов российской армии, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию брифинга вели в соцсетях министерства.

«Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения», - предупредила она.

Захарова допустила, что из-за плохого состояния украинских аэродромов истребители станут базироваться в соседних странах, а именно в Румынии, Словакии и Польше.

Она предупредила, что, вооружая Украину, страны НАТО все глубже увязнут в этом конфликте и увеличат риск прямого военного столкновения с Россией. Представитель МИД обвинила Запад в ведении гибридной войны под лозунгом спасения украинского государства.

Минобороны Украины объявило, что Бельгия подтвердила планы поставить в 2025 году истребители F-16.

«Известия» сообщили, что этот вопрос обсудили на переговорах министров Рустема Умерова и Людивина Дедондера.

Истребители Мария Захарова Самолеты МИД РФ Украина Армия
06 декабря 2023, 11:06
Планы Украины вернуть Крым в США сочли невыполнимыми
РИА «Новости»
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Украине не удастся «разбить Россию» и истощить ее армию, заявил член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Томас Мэсси. Американский политик признал, что вернуть Крым у украинцев не выйдет, сообщило РИА «Новости».

«В конечном счете им никогда не удастся победить, они не возьмут обратно Крым», - сказал Мэсси.

На фоне этого финансирование Украины выглядит «предосудительным поступком», подчеркнул республиканец. Он добавил, что сам выступает против выделения Киеву военной помощи. При этом Мэсси не исключил, что после долгих согласований в Конгрессе США все же примут очередной пакет помощи.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США пока не могут прийти к единому мнению по поводу продолжения поддержки Украины. Однако президент США Джо Байден настаивает на выделении средств. По его мнению, прекращение финансирование Киева - «абсолютное сумасшествие».

США Крым Украина

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