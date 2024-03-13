13 марта 2024, 07:50

Путин назвал фантазиями угрозы немецких военных взорвать Крымский мост

РИА «Новости»
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Рассуждения высокопоставленных военных в Германии о вероятном подрыве Крымского моста является фантазией, они призваны лишь напугать Россию. Об этом в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым заявил президент Владимир Путин.

«Они сами себя подбадривают, фантазируют, это во-первых. Они стараются запугать нас, это во-вторых. Для Германии тут есть проблемы конституционного характера. Если их ракеты Taurus попадут в часть моста, которая даже по их пониманию является российской территорией, то это станет нарушением конституции ФРГ», - объяснил глава государства.

Президент отметил, что оппозиционные фракции в Германии ведут себя еще более агрессивно, чем действующая власть.

«Последим, до чего там договорятся. Мы за этим внимательно следим», - добавил он.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян опубликовала беседу офицеров немецкой армии о планах по атаке на Крымский мост. Глава Минобороны Борис Писториус отмечал, что утечка важных данных произошла из-за использования военными незащищенного канала связи.

Германия Крымский мост Военные
13 марта 2024, 07:30
Путин заявил, что Байден пытался отговорить его идти на выборы
РИА «Новости»
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Действующий американский президент Джо Байден в 2011 году пытался отговорить своего российского коллегу Владимира Путина от участия в выборах. Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия 1».

Киселев в ходе беседы напомнил главе государства, что в 2011 году Байден посетил Москву и просил Путина не баллотироваться в президенты.

«Ну, это же тоже как раз признак вмешательства», - ответил Путин.

Ранее президент России заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным главой Белого дома , чем Дональд Трамп. При этом Путин подчеркнул, что готов работать с любым человеком, которого американский народ выберет в качестве своего президента.

Кроме того, Путин отказался давать оценку дееспособности Байдена, напомнив, что не является специалистом в этой области.

Россия Владимир Путин Джо Байден Выборы
13 марта 2024, 07:07
Путин объяснил острую реакцию Макрона в адрес России
РИА «Новости»
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Реакция французского президента Эммануэля Макрона в адрес России может быть связана с действиями в Африке. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву сказал президент России Владимир Путин.

Главу государства спросили, могут ли антироссийские заявления Франции являться некой местью за то, что Россия каким-то образом «наступила на хвост» интересам республики в Африке.

«Какая-то обида есть, я думаю. Но когда мы с Макроном поддерживали прямые контакты, то говорили на эту тему достаточно откровенно», - ответил Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия никогда не выдавливала Францию из Африки, это лидеры стран на континенте сами хотели работать с российской стороной.

Ранее стало известно, что Макрон рассматривает введение европейского контингента войск на территорию Украины в случае смещения зоны конфликта в сторону Киева и Одессы.

Африка Россия Владимир Путин Франция
13 марта 2024, 03:28
Британия впервые показала испытания секретного боевого лазера
РИА «Новости»
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Минобороны Великобритании провело испытания с боевой стрельбой лазера DragonFire. Видеоролик с тестированием появился на странице военного ведомства в социальной сети X.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс отметил, что кадры рассекретили совсем недавно.

«Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire», - отметил он.

Согласно записи, британское лазерное оружие может поражать цели в воздушном пространстве «со скоростью света». Также в видеоролике показали системы обнаружения и целеуказания, а также применение самого лазера.

Британское правительство сообщило об успешном тестировании лазерной пушки DragonFire , которое проходило 19 января на Гебридском полигоне в Шотландии. Военно-морские силы и сухопутные войска страны будут использовать лазерное оружие в рамках своих систем противовоздушной обороны.

Великобритания
13 марта 2024, 03:01
Более 3000 человек пострадали во время праздника огня в Иране
РИА «Новости»
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Число пострадавших в Иране в ходе мероприятий по случаю предновогоднего праздника Чахаршанбе-Сури превысило 3200 человек. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«До полуночи вторника общее число пострадавших в стране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло 3267 человек. Количество погибших по-прежнему составляет 14 человек», - уточнили журналисты.

Во время праздничных гуляний люди часто получают ожоги и травмы глаз, как произошло и на этот раз. Известно, что 189 человек лишились конечностей, без пояснения - рук или ног.

Иранцы отмечали древний праздник огня, прыгая через разведенные на улицах костры. Кроме того, обычай дополнили использованием современных фейерверков и петард, из-за которых периодически происходили взрывы на улицах и в жилых домах.

Ранее этнограф Варвара Добровольская назвала масленичный обряд с сожжением чучела «советским новоделом» , пояснив, что раньше в ряде российских регионов жгли только костры или пускали огненное колесо с горы.

Праздники Смертность Больницы Иран

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