Путин назвал дешевой провокацией запугивание населения стран НАТО угрозой России

По его словам, умные люди прекрасно понимают, что такие заявления являются фейком.

«Они пытаются запугать собственное население мнимой российской угрозой, говорят про это. Это просто очевидный факт. Думающие люди, аналитики и те, кто занимаются реальной политикой, отлично понимают, что все это фейк. Просто раздувают российскую угрозу», - сказал Путин.

Ранее российский лидер рассказал, что страна могла вступить в НАТО , если бы увидела реальную заинтересованность со стороны представителей альянса. Глава государства уточнял, что интересовался насчет этого вопроса у бывшего американского руководства, однако получил отрицательный ответ.