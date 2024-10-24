Путин назвал давно назревшим вопрос реформирования институтов развития ООН

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«ООН призвана и впредь играть в обеспечении мира и безопасности центральную роль», - сказал он.

Путин добавил, что необходимо расширить присутствие в Совете Безопасности стран Африки, которые представлены на саммите БРИКС в Казани.

«Давно назрело реформирование глобальных финансовых структур и институтов развития ООН», - подчеркнул российский лидер.

Днем ранее на саммит в Казань прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава международной организации 24 октября встретится с Владимиром Путиным. Они обсудят ситуацию вокруг Украины и актуальные международные проблемы.

МИД республики уже выразил недовольство из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС.