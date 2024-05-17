17 мая 2024, 12:52

Путин назвал безграничными возможности для сотрудничества России и Китая в космосе

Роскосмос
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Возможности для сотрудничества России и Китая в области космоса безграничны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. Его процитировало РИА «Новости».

Он назвал программы по освоению космоса капиталоемкими. С китайскими партнерами уже есть совместные планы в этом направлении.

«Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества», - подчеркнул президент.

Он уточнил, что в рамках работы в этом направлении будет необходимость в наращивании кадров.

На встрече со студентами президент рассказал о создании нового тяжелого вертолета на базе отечественного аппарата. По его словам, российская и китайская стороны успешно работают и в этом направлении.

Глава государства добавил, что Россия и Китай многое могут, особенно объединив усилия в высокотехнологичных областях.

Россия Владимир Путин Космос Китай
17 мая 2024, 12:39
Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета
РИА «Новости»
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Россия и Китай успешно работают над созданием нового вертолета. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Его процитировало РИА «Новости».

Аппарат создают на базе российского тяжелого вертолета. Глава государства выразил уверенность в том, что при взаимодействии странам удастся создать хорошую машину.

Он напомнил, что китайские коллеги в свое время обратились к России с предложением совместно работать над созданием тяжелого вертолета.

«Двигаемся достаточно успешно, надеюсь, мы вместе создадим хорошую машину на базе нашего тяжелого вертолета», - добавил президент.

Путин добавил, что Россия и Китай способны на многое. Особенно при объединении усилий в высокотехнологичных областях. Калужская область заявила о готовности наращивать сотрудничество с Китаем в автосфере.

Вертолеты Машины Владимир Путин Китай
17 мая 2024, 12:38
Дальний Восток получил преференции благодаря сотрудничеству с КНР — Путин
РИА «Новости»
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Благодаря сотрудничеству Дальнего Востока с приграничными регионами Китая местные жители и бизнес получили ряд преференций и большой объем инвестиций. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, сообщило РИА «Новости».

«Результат для Дальнего Востока России, я полагаю, есть, мы видим это. Например, объем инвестиций в дальневосточный регион в три раза больше, чем во все другие территории Российской Федерации», - сказал он.

Путин заявил, что инвесторы заинтересованы в предложенных Россией проектах. По его словам, бизнес и рядовые жители воспользовались некоторыми преференциями благодаря такому сотрудничеству. Например, в виде вложений в развитие медицины и льгот при получении жилья.

Товарооборот России и Китая в 2023 году превысил 240 миллиардов долларов. Путин после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине назвал КНР главным зарубежным торговым партнером страны.

Льготы Экспорт Международные отношения Россия Бизнес Владимир Путин Китай Дальний Восток Экономика
17 мая 2024, 12:37
Футболиста «Спартака» Промеса освобождали из‑под стражи в Дубае
Global Look Press
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Форварда «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае, сообщило нидерландское издание Het Parool. Пока ему запрещено покидать страну.

«В феврале ему дали шесть лет за торговлю кокаином. Ранее он получил полтора года тюрьмы за ножевое ранение своего двоюродного брата», - написали авторы материала.

После вынесения приговора по делу о наркотиках был выдан международный запрос на арест.

В марте 2023 года Квинси Промеса арестовали в Дубае, когда он находился на сборах клуба «Спартак». Его водитель повредил арендованный автомобиль, Промесу не разрешили покинуть Дубай. Полиция задержала футболиста 29 февраля, когда тот проходил пограничный контроль в международном аэропорту Аль-Мактум. После того, как стало известно о его аресте, Нидерланды обратились к стране с просьбой экстрадировать футболиста.

Промеса освободили на определенных условиях, подтвердили Het Parool инсайдеры. Как указали авторы материала, обычно лицам, освобожденным на условиях Дубая, не разрешается покидать страну.

«Кроме того, часто существует залог, обязательство по отчетности и обязательство реагировать на каждый звонок властей», - указано в публикации.

Дело о ДТП уже закрыли. Апелляционный суд Амстердама проведет 20 сентября заседание по апелляциям футболиста. Дела, связанные с контрабандой наркотиков и нападении на двоюродного брата, «не будут рассматриваться по существу».

Российские судебные приставы также разыскивают форварда «Спартака».

Причина - долги его компании. Сам спортсмен задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.

Наркотики Спартак ДТП Футбол Аресты Дубай
17 мая 2024, 11:29
Пандемия привела к сокращению студенческих обменов России и Китая
РИА «Новости»
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В период пандемии произошло сокращение в студенческих обменах России и Китая. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления в Харбинском политехническом университете.

Глава государства выразил уверенность, что в будущем число студентов в странах будет расти.

«На текущий момент в России высшее образование получают порядка 50 тысяч китайских граждан. В свою очередь, в КНР учатся около 16 тысяч россиян. Это, конечно, не предел», - отметил глава государства.

Путин также отметил, что Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая. Это крупнейший научно-технических и инновационный центр. В вузе обучаются более 58 тысяч студентов.

Россия Владимир Путин Студенты Китай

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