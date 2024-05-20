Путин направил в Тебриз горноспасателей и самолеты для поисков вертолета Раиси

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Время в пути поисково-спасательных бригад до предполагаемого места совершения аварийной посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси составит не менее трех часов. Об этом, как сообщили «Известия», заявил заместитель начальника операции Мохаммад Кабади.

По совам корреспондента государственного телевидения Ирана, которого процитировало агентство IRNA , видимость в районе проведения поисково-спасательной операции составляет всего 5-6 метров, проехать через эту местность крайне сложно.

По мнению израильских официальных лиц, Раиси едва ли выжил в результате авиакатастрофы, при этом они отвергли причастность страны к ЧП.

Вертолет Ми-171, на котором летел иранский лидер, мог совершить жесткую посадку в труднодоступном районе из-за нелетной погоды.

Время в пути поисково-спасательных бригад до предполагаемого места совершения аварийной посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси составит не менее трех часов. Об этом, как сообщили «Известия» , заявил заместитель начальника операции Мохаммад Кабади.