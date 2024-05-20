Путин направил соболезнования верховному лидеру Ирана в связи с гибелью Раиси

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью иранского коллеги Эбрахима Раиси. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию сирийского руководителя.

«Асад выразил искренние соболезнования от своего имени и от имени сирийского арабского народа <…> в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и их товарищей», - указали в канцелярии.

Соболезнования в связи с гибелью Раиси выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал президента и иранского коллегу Хосейна Абдоллахияна надежными друзьями, оказавшими огромную роль в укреплении сотрудничества двух стран.

Вертолет, на борту которого находился Раиси и другие высокопоставленные чиновники, потерпел крушение накануне. Никто не выжил. Вице-президент страны Мохаммад Мохбера будет временно исполнять обязанности главы государства. Летом запланировали выборы нового лидера.