Путин напомнил о наличии у России мощного оружия

«Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, <…> которое может поражать цели на их территории», - подчеркнул он.

Глава государства заметил, что все высказывания Запада, которыми пугают мир, реально грозят конфликтом с использованием ядерного оружия. Последнее, обратил внимание Путин, означает уничтожение цивилизации.

Президент подчеркнул, что возможные интервенты столкнутся с гораздо более трагичными последствиями , чем в прошлом. Он также указал, что из-за действий США и их сателлитов система европейской безопасности фактически исчезла, что в итоге породило риски для всех.

«Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война», - заметил Путин.