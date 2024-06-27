Путин наградил президента Конго орденом Почета

Российский лидер наградил конголезского президента за существенный вклад в развитие и укрепление отношений двух стран. Пресс-служба опубликовала видеозапись церемонии. Путин напомнил, что государства установили дипломатические отношения 60 лет назад.

«Вы многое сделали, чтобы они развивались именно в таком позитивном ключе», - обратился глава государства к Сассу-Нгессо.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Республику Конго дружественной и перспективной страной. По его словам, президент Сассу-Нгессо часто бывает в России, и недавно он посетил саммит в Санкт-Петербурге.