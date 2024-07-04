04 июля 2024, 11:44

Путин начал переговоры с и. о. президента Ирана

РИА «Новости»
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Переговоры Владимира Путина и и. о. президента Ирана Мохаммада Мохбера начались в Астане. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться вне зависимости от результата досрочных выборов. Он пожелал стране успешного второго тура.

Также Путин поддержал заявку Ирана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС, отметив, что соглашение о свободной торговле с объединением будет способствовать укреплению экономических связей. Он добавил, что позиции двух стран по ключевым вопросам повестки дня совпадают.

В конце июня МИД Ирана заявлял, что договор о сотрудничестве с Россией почти готов, и его подпишут в ближайшее время.

Россия Переговоры Владимир Путин Иран
04 июля 2024, 12:05
Члены ШОС объявили страну проведения саммита 2025 года
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Следующее заседание совета глав государств — членов ШОС пройдет в Китае. Объединение решило посвятить 2025 год теме устойчивого развития. Положения Астанинской декларации опубликовала пресс-служба объединения.

«Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике», - объявили участники саммита.

Члены ШОС приняли инициативу «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие». Они выступили за право народов на самостоятельный выбор путей своего развития и подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий. Следующий саммит организации запланировали провести в Китае, а 2025 год объявили годом устойчивого развития.

Китай стал председателем ШОС в 2024–2025 годах, до этого в течение года работой организации руководил Казахстан.

Заседание совета открылось в Астане, на нем объявили о принятии Белоруссии в объединение. Президент России Владимир Путин назвал ШОС и БРИКС опорами нового миропорядка и заявил о большом интересе третьих стран к их деятельности.

Следующее заседание совета глав государств - членов ШОС пройдет в Китае. Объединение решило посвятить 2025 год теме устойчивого развития. Положения Астанинской декларации опубликовала пресс-служба объединения.

Саммиты Китай Экономика ШОС
04 июля 2024, 11:59
Главы ШОС подписали документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года
РИА «Новости»
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Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества на совете в Астане подписали документ, который утверждает антинаркотическую стратегию до 2029 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Национальный координатор ШОС от Таджикистана Ахмад Саидмуродзода уточнил, что в Душанбе появится Антинаркотический центр при содействии ШОС.

«В Астане достигли окончательную договоренность о создании в городе Душанбе в Антинаркотического центра ШОС качестве самостоятельного органа», - сказал он.

По словам Саидмуродзоды, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в своем заявлении подчеркивал, что страна создаст необходимые условия для эффективной работы этой структуры.

«Главы государств - членов ШОС одобрили предложения о совершенствовании деятельности организации. Это также подразумевает разработку и подписание участниками ШОС международного договор, который регулирует структуру, полномочия, задачи и цели Антинаркотического центра ШОС», - добавил нацкоординатор.

Ранее главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом.

Наркотики ШОС
04 июля 2024, 11:45
Двух пострадавших в ДТП в Анталье россиян начали готовить к выписке
РИА «Новости»
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После крупного ДТП с автобусом в Турции в больницах пока остаются пятеро россиян. Такие данные РИА «Новости» привели в генконсульстве России в Анталье.

По данным, которые предоставили дипмиссии туроператор и страховая компания, под наблюдением врачей в общей сложности сейчас находятся девять человек - пятеро россиян и четверо граждан Белоруссии.

Двое граждан РФ готовятся к выписке, отметили в генконсульстве. Также по последней информации, пациент, который получил тяжелые травмы в ДТП и перенес операцию, пришел в себя. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Автобус, который вез отдыхающих в аэропорт Антальи , попал в ДТП утром 3 июля. Транспортное средство на скорости влетело в бетонное ограждение трассы у поселка Манавгат.

В салоне автобуса находились 18 российских и семь белорусских туристов.

Турция ДТП Автобусы
04 июля 2024, 11:41
Россия выступила за возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану
РИА «Новости»
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Шанхайская организация сотрудничества продолжила следить за ситуацией в Афганистане. Россия поддержала возобновление работы специальной контактной группы по этому вопросу, заявил президент Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.

Шанхайская организация сотрудничества продолжила следить за ситуацией в Афганистане. Россия поддержала возобновление работы специальной контактной группы по этому вопросу, заявил президент Владимир Путин на заседании совета глав государств - членов ШОС в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.

«Поддерживаем идею возобновления деятельности контактной группы ШОС - Афганистан. Думаем, это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране», - сказал он.

Путин заявил, что считает правильной заинтересованность ШОС в сложившейся в Афганистане обстановке. Он заявил о существовании других потенциальных очагов конфликта на евразийском континенте, например, на Ближнем Востоке.

Контактную группу ШОС - Афганистан создали в 2005 году. В 2021 году к власти пришло движение «Талибан»*. Путин призывал выстаивать отношения с талибами *, их представители приняли участие в ПМЭФ-2024.

* «Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Владимир Путин ШОС

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