Путин на встрече с Си назвал партнерство России и Китая гарантом стабильности в мире

Путин подчеркнул, что отношения России и Китая не направлены против других мировых игроков.

«Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. <…> Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», - заявил российский лидер.

Он добавил, что сейчас основные усилия двух стран направлены на реализацию плана о ключевых направлениях экономического сотрудничества до 2030 года. Главы двух держав подписали документ в марте 2023-го во время визита Си Цзиньпина в Москву.

Глава КНР согласился с президентом России, что все ранее достигнутые договоренности реализуются в полном объеме, а многоплановое сотрудничество идет по намеченному курсу, несмотря на всю сложность международной обстановки.

«Нам необходимо сохранить приверженность дружбе навеки, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальную ценность китайско-российских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества, прилагать неустанные усилия по защите наших законных прав и интересов, а также основных норм международных отношений», - заявил Си Цзиньпин.

Саммит ШОС начался в Астане в среду, 3 июля и продлится до вечера четверга. По его итогам участники подпишут 24 документа и совместную декларацию, подтверждающую принципы единства и добрососедства между государствами.

В первый же день Путин провел ряд встреч с главами государств. В частности, обсудил взаимное сотрудничество, ситуацию в регионе и мире с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.