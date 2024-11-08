Путин на «Валдае» послал сигнал США

По его словам, российский лидер в своем выступлении послал сигнал прежде всего США, отметив, что он открыт к взаимодействию. Путин даже поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах.

«Это основной сигнал мира. Но он (Путин - прим. ред.) подтвердил наши позиции по поводу отношений с Китаем, с Индией, позиции по ближневосточному кризису», - подчеркнул академик.

В своем выступлении глава государства осветил многие мировые вопросы. По словам Дынкина, он не уверен, что какой-нибудь другой лидер сумел бы так широко представить «палитру международной жизни».

На «Валдае» Путин также заявил, что сейчас разворачивается серьезная и непримиримая борьба за формирование нового мироустройства, так как прежнее безвозвратно уходит, сообщили «Известия».

Ранее в США назвали условие для сделки с Россией по Украине, подчеркнув, что Трампу придется сделать первый шаг и предложить Путину переговоры.