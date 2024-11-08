08 ноября 2024, 05:53

Путин на «Валдае» послал сигнал США

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» послал сигнал США о возможности контактов. Об этом заявил ТАСС президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова академик РАН Александр Дынкин.

По его словам, российский лидер в своем выступлении послал сигнал прежде всего США, отметив, что он открыт к взаимодействию. Путин даже поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах.

«Это основной сигнал мира. Но он (Путин - прим. ред.) подтвердил наши позиции по поводу отношений с Китаем, с Индией, позиции по ближневосточному кризису», - подчеркнул академик.

В своем выступлении глава государства осветил многие мировые вопросы. По словам Дынкина, он не уверен, что какой-нибудь другой лидер сумел бы так широко представить «палитру международной жизни».

На «Валдае» Путин также заявил, что сейчас разворачивается серьезная и непримиримая борьба за формирование нового мироустройства, так как прежнее безвозвратно уходит, сообщили «Известия».

Ранее в США назвали условие для сделки с Россией по Украине, подчеркнув, что Трампу придется сделать первый шаг и предложить Путину переговоры.

США Ученые Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
08 ноября 2024, 03:34
Песков назвал официальным поздравление Трампа с избранием от Путина
Публичное достояние
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Поздравление президента России Владимира Путина американского политика Дональда Трампа с победой на выборах в США можно считать официальным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Все, что говорит президент, - это официально», - сказал представитель Кремля.

Во время участия в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Он назвал заявления политика заслуживающими внимания за стремление завершить украинский кризис и восстановить отношения с Россией.

В рамках заседания Путин напомнил, что Россия не портила отношения с Соединенными Штатами и не вводила ограничений, писали «Известия». Глава государства указал, что Москва всегда открыта для восстановления отношений с Вашингтоном , однако инициативу должны первыми проявить американцы.

Трамп, в свою очередь, также допустил, что разговор с Путиным состоится после победы на выборах президента США. Он добавил, что пока не общался с российским лидером.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Владимир Путин Выборы президента США
08 ноября 2024, 02:17
Сменивший пол сын Маска решил покинуть США из-за Трампа
РИА «Новости»
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Сын американского бизнесмена Илона Маска Ксавье, сменивший пол, заявил о желании покинуть США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом он написал в соцсетях, сообщило РИА «Новости».

«Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США», - заявил Ксавье.

Сыну Маска 20 лет. Он идентифицирует себя как Вивиан Дженну Уилсон. Он сменил пол в 2022 году, когда ему исполнилось 18 лет. Его мать –канадская писательница Джастин Уилсон.

Ксавье считает, что даже если при Трампе и не примут «законы против трансгендеров*», то люди, которые за них голосовали все-равно останутся в США. По его словам, он больше не в силах жить с ними рядом.

Этим летом Маск заявил, что сын для него фактически умер. До этого предприниматель говорил, что врачи его обманули, заставив подписать согласие на прием Ксавье блокаторов полового созревания. После этого он «потерял» сына. Маск добавил, что ему никто не объяснил, что эти блокаторы «просто препарат для стерилизации».

Ранее Маск назвал глупцом канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне новостей о правительственном кризисе в Германии.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США Дети Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США
08 ноября 2024, 01:06
Песков допустил разговор Путина с Трампом
РИА «Новости»
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Теоретически президент РФ Владимир Путин может позвонить победившему на выборах в США Дональду Трампу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Конечно, просто посмотрим, как дальше будут развиваться события», - сказал он.

Песков добавил, что пока не известно, пригласят ли Россию на инаугурацию президента в Соединенные Штаты. По его словам, из МИД РФ или администрации президента со штабом Трампа после выборов в США не связывались, писали «Известия».

Ранее Путин поздравил Дональда Трампа с победой, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Избранный президент США, в свою очередь, не исключил, что поговорит с российским лидером.

Также Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда открыта к диалогу со Штатами , однако первый шаг должны сделать американцы.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Владимир Путин
08 ноября 2024, 00:35
Путин оставил за США право сделать шаг навстречу России
РИА «Новости»
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Россия открыта к диалогу с США, однако первый шаг должны сделать американцы. Президент Владимир Путин сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что именно они ответственны за разлад.

«Что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами , мы для этого открыты. Но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношений не портили», - сказал он.

Президент напомнил, что Россия не вводила против США никаких ограничений и санкций, никогда не разжигала в их окрестностях вооруженных конфликтов. Он выразил надежду на то, что Белый дом осознает, что этого лучше не делать во избежание глобальных конфликтов.

Путин добавил, что Россия готова выстраивать отношения с Японией. Он назвал эту страну естественным партнером из-за географического положения.

Заседание клуба «Валдай» прошло в Сочи. Путин общался с его участниками рекордно долго - больше четырех часов.

США Международные отношения Россия Владимир Путин

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