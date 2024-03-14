14 марта 2024, 06:16

«Путин может быть доволен». Укрепление экономики России связали с нерешительностью Запада

РИА «Новости»
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Риторика стран Запада не соответствовала действиям, а санкции не оказали должного влияния. Экономика России окрепла из-за нерешительности сторонников Украины, заявил немецкий журналист Габор Штайнгарт на страницах журнала Focus.

Вооруженный конфликт продолжился, и, по мнению автора статьи, появились признаки поражения Украины. Страна стала зависимой от иностранной помощи, а партнеры потратили на нее большие деньги - 252 миллиарда евро, в пять раз больше годового бюджета бундесвера.

Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские санкции имели краткосрочный эффект, который компенсировали перестройкой цепочек поставок и созданием военной экономики. По его словам, не удалось поставить на колени крупнейшую в мире сырьевую державу.

«Путин может быть доволен ходом истории, которая развивалась после начала конфликта на Украине. <…> Его самый главный союзник: нерешительный Запад, чья риторика никогда не поспевает за реальностью», - сказал он.

В Россию начали возвращаться бренды, ушедшие в 2022 году. Такие крупные производители электроники , как Honor, Xiaomi, Samsung и Acer, через посредников возобновили маркетинговую активность.

Санкции Россия Запад Экономика
14 марта 2024, 05:02
Бойцы спецназа пострадали при взрыве в учебном центре ФБР
РИА «Новости»
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Не менее 16 бойцов спецназа пострадали при взрыве на тренировке в учебном центре ФБР в Калифорнии. Об этом сообщил местный портал KTLA.

«Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами», - сообщило издание.

По данным портала, при взрыве как минимум 16 человек получили ранения, 15 из них госпитализировали, один смог добраться до больницы самостоятельно. Еще 13 спецназовцев пожаловались на ранения ног и спины, головокружение и звон в ушах.

В ноябре 2023 года взрыв прогремел на мосту над Ниагарским водопадом на границе между США и Канадой. Как стало известно, на Радужном мосту взорвался автомобиль, находящийся с американской стороны границе. В результате ЧП погибли водитель и пассажир машины, один из пограничников получил ранения. Радужный мост закрыли на неопределенный срок. ФБР начало расследование происшествия.

США Спецназ ФБР Взрывы Калифорния
14 марта 2024, 04:50
Армия США решила бросить вызов России в Арктике
РИА «Новости»
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США, усилившие свое внимание к Арктике, начали готовить армию к доминированию в регионе, чтобы бросить вызов России и Китаю. Об этом сообщило издание Business Insider.

Журналисты отметили, что американское руководство обеспокоено ростом активности России и Китая в регионе.

В армии США уже подготовили новую стратегию ведения боевых действий и провели масштабные учения на Аляске, чтобы подготовить своих солдат к экстремальным арктическим условиям. В Пентагоне надеются сотрудничать с Данией и Канадой, чтобы усилить свое влияние в регионе.

«Они хотят вернуть свои „мускулы“ в Арктике», - предупредили журналисты.

Этой цели послужило и вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению военного политолога Андрея Кошкина, американцы готовят себе союзников в деле раздела Арктики.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что Арктический совет превратился в подразделение альянса после вступления в него финнов и шведов. В организации не только осуждают Россию, но и пытаются пересмотреть принципы сотрудничества в регионе.

США Пентагон Россия Арктика Армия Китай
14 марта 2024, 03:58
Взрывы прозвучали в Харьковской области
РИА «Новости»
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Взрывы прозвучали в Харьковской области. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области», - уточнил канал.

Издание отметило, что, по предварительной информации, атаковали город Чугуев. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о росте угрозы террористических атак на приграничных территориях России. По его словам, активизировалась деятельность украинских ДРГ и вражеской агентурной сети со стороны Харьковской области.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что некоторые сельчане стали уходить в партизаны , не желая мириться с киевским режимом.

Украинские боевики, по его словам, насильно эвакуируют мирное население, выгоняя людей из домов, чтобы подготовить место для боевых действий.

Соцсети Взрывы Харьков
14 марта 2024, 03:31
Женщин в ВСУ предложили защитить от сексуальных домогательств
РИА «Новости»
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На Украине предложили разработать механизм противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в рядах ВСУ. Петицию опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского.

«Просим верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах и насилии по признаку пола в ВСУ», - указали в документе.

По словам авторов петиции, в рядах ВСУ часто происходят домогательства в отношении женщин, несущих военную службу. Виновные остаются безнаказанными из-за отсутствия необходимых механизмов.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов. Пока она набрала только 3000.

Ранее на Украине предложили мобилизовать депутатов , которые являются военнообязанными.

Владимир Зеленский Петиции Домогательства Женщины

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