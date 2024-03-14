Вооруженный конфликт продолжился, и, по мнению автора статьи, появились признаки поражения Украины. Страна стала зависимой от иностранной помощи, а партнеры потратили на нее большие деньги - 252 миллиарда евро, в пять раз больше годового бюджета бундесвера.

Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские санкции имели краткосрочный эффект, который компенсировали перестройкой цепочек поставок и созданием военной экономики. По его словам, не удалось поставить на колени крупнейшую в мире сырьевую державу.

«Путин может быть доволен ходом истории, которая развивалась после начала конфликта на Украине. <…> Его самый главный союзник: нерешительный Запад, чья риторика никогда не поспевает за реальностью», - сказал он.

В Россию начали возвращаться бренды, ушедшие в 2022 году. Такие крупные производители электроники , как Honor, Xiaomi, Samsung и Acer, через посредников возобновили маркетинговую активность.