Путин исключил военные действия против Европы

«Они нас пугают. Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой. Да мы и сейчас не собираемся», - заявил он.

Путин отметил, западные страны, а именно США, сами развязали войну в 2014 году.

«У нас выбора не оставалось. Тем самым США решили для себя другую важную задачу. Их очень беспокоило сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами, пугали, что злобная России придет. Я же разговаривал с многими европейскими лидерами, они спрашивали: чего они нас пугают?» - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что Западу не нужна такая большая страна, как Россия.

«Я много раз им уже говорил, что не нужна им такая Россия, слишком большая. Поделить нужно, подчинить себе кусками, как они себе Европу подчиняют», - заключил Путин.

Ранее президент заявил, что Россия не откажется от выполнения целей специальной операции.