13 февраля 2025, 20:14

Путин и Трамп согласились, что проблемы нужно решать переговорами

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что даже самые сложные проблемы нужно решать с помощью мирных переговоров. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Переговоры Владимир Путин
13 февраля 2025, 19:10
Песков заявил, что Путин будет рад видеть Трампа на 80-летии Победы
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать всех лидеров крупных стран, в том числе главу Белого дома Дональда Трампа, если они посетят празднование Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это день, символизирующий победу над фашизмом. Тема, к сожалению, актуальна сейчас, как никогда. И поэтому, если будут страны, а тем более крупные, которые решат с нами разделить радость победы, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Россия и США не принимали никаких решений о месте встречи Путина и Трампа.

«Пока рано говорить, когда Путин и Трамп могут воспользоваться взаимными приглашениями приехать. Конечно, на подготовку такой встречи потребуется время. Это могут быть и недели, и месяцы, такое тоже возможно», - отметил он.

Телефонный разговор Путина и Трампа прошел в среду, 12 февраля. Президенты обсудили урегулирование украинского конфликта, темы экономического сотрудничества, Ближнего Востока и обмена отбывающих наказание граждан.

Депутат Вячеслав Никонов заявлял, что личная встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии. Однако, как уточнял Песков, Россия и США не принимали никаких решений о месте встречи глав государств.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
13 февраля 2025, 18:26
Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин в ходе общения с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал правовой статус главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, это никак не затрагивалось», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Вечером в среду президенты России и США провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Лидеры стран обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, темы Ближнего Востока и экономического сотрудничества.

Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

Ранее стало известно, что российский и американский лидеры поручили своим помощникам немедленно начать прорабатывать их очную встречу.

Владимир Зеленский Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин
13 февраля 2025, 13:55
Более 300 человек отравились алкоголем в Турции. Среди них могут быть россияне
РИА «Новости»
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Более 300 человек отравились суррогатным алкоголем в Турции с января. Из них 103 умерли и больше 200 попали в больницу, сообщил Telegram-канал Mash.

Среди пострадавших, по его данным, могут быть и россияне. Причиной происшествия называют рост производства поддельного спиртного, вызванный высокими налогами на алкоголь.

Турецкие правоохранительные органы уже арестовали 13 производителей и изъяли 102 тонны метилового спирта, а также 86 тысяч литров контрабандных напитков.

Ранее в суд Самары поступило уголовное дело об отравлении печально известным «Мистером Сидром». По данным следствия, двое обвиняемых, чтобы сэкономить, купили спирт, украденный с полицейского склада. Он оказался метиловым, что и привело к массовым летальным исходам и госпитализациям.

Турция Больницы Алкоголь
13 февраля 2025, 13:30
Автомобиль наехал на группу людей в Германии
Global Look Press
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В Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей, пострадали минимум 15 человек. Об этом сообщила газета Bild.

Радиостанция BR24 уточнила, что в момент наезда на улице проходил митинг бастующих сотрудников транспортной компании, выступающих за повышение зарплат и улучшение условий труда.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В местной полиции заявили, что от водителя автомобиля опасность больше не исходит. О погибших на данный момент информации нет, отметило издание Focus.

«Я пошел на демонстрацию. Когда машина въехала в толпу, я подбежал и увидел, что под машиной лежит мужчина. Он попытался открыть дверь, но она оказалась заперта. Приехала полиция и выстрелила в окно машины», - рассказал о ситуации очевидец.

В конце декабря машина въехала в толпу людей на ярмарке в Магдебурге, тогда погибли более 10 человек.

Германия Машины

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