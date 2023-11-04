Он побеседовал с экс-судьей Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано и рассказал, что лидеры России и Китая смогли раскрыть правду о неудаче США на Ближнем Востоке.

«Они раскрыли аргумент о том, что Соединенные Штаты, которые несли или несут основную ответственность за попытку урегулировать этот конфликт между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу», - отметил эксперт.

Политолог добавил, что главы обоих государств признали возможность избежать конфликта в прошлом при вовлечении международного сообщества в урегулирование ситуации в секторе Газа. По его словам, США вместо выработки плана решили еще усугубить конфликт.

Ранее конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб заявила, что американцы не поддержат кандидатуру лидера США Джо Байдена на следующих выборах, если тот не поменяет свою позицию к ситуации на Ближнем Востоке. По ее мнению, он должен приложить усилия для урегулирования конфликта в палестинском анклаве.