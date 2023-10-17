Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по конфликту на Ближнем Востоке — Кремль

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Он добавил, что российский лидер пока не выступал с мирной инициативой по урегулированию палестино-израильского противостояния. По словам Пескова, для этого необходимо тщательно проработать ее.

Ранее Путин посетил Китай для участия в третьем международном форуме «Один пояс, один путь». Визит главы государства продлится два дня - 17 и 18 октября. Российский лидер проведет переговоры с Си Цзиньпином и встретится с участниками форума. Лидеры России и Китая обсудят сотрудничество двух стран, а также международную повестку.

Глава государства 16 октября дал большое интервью Медиакорпорации Китая, в котором он рассказал о своем отношении ко многим политическим вопросам. По мнению политолога Алексея Ярошенко, оно покажет другим странам точку зрения российского лидера.