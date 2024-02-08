Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 8 февраля. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«В преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», - передало телевидение.
Два лидера обменялись поздравлениями в честь наступающего праздника. Другие подробности диалога пока неизвестны.
Китай продолжил сближаться с Россией , заметили ранее в комиссии конгресса США. КНР при партнерстве с РФ отрабатывает военные навыки и получает передовые технологии. Китайское правительство готово развивать отношения.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина умными политиками. Он отметил, что они любят свои страны , в отличие от президента США Джо Байдена.