08 февраля 2024, 13:38

Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону

Читайте нас в: Google Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 8 февраля. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«В преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», - передало телевидение.

Два лидера обменялись поздравлениями в честь наступающего праздника. Другие подробности диалога пока неизвестны.

Китай продолжил сближаться с Россией , заметили ранее в комиссии конгресса США. КНР при партнерстве с РФ отрабатывает военные навыки и получает передовые технологии. Китайское правительство готово развивать отношения.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина умными политиками. Он отметил, что они любят свои страны , в отличие от президента США Джо Байдена.

США Международные отношения Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
08 февраля 2024, 11:51
Евросоюз решил не наказывать Такера Карлсона за интервью с Путиным — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Несмотря на призывы, Евросоюз не планировал вводить санкции против журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Представитель делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС сообщил об этом ТАСС.

«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», - сказал он.

Ввести санкции призвал бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстад. Он предложил запретить Такеру Карлсону въезд в страны Евросоюза. Бизнесмен Илон Маск предупредил, что включение журналиста в черный список оскорбит американскую общественность.

Интервью с Владимиром Путиным записали 6 февраля, подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Именно в тот день черный фургон Такера Карлсона заметили у администрации президента. Разговор длился два часа, его покажут в ночь на 9 февраля. Анонс программы набрал более 50 миллионов просмотров.

После интервью Агентство нацбезопасности США начало следить за журналистом, а на Украине его внесли в базу «Миротворца». Сам Такер Карлсон, вероятнее всего, уже уехал из России - его заметили в аэропорту Шереметьево.

Журналистика Санкции Евросоюз Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 10:02
Процедуру эвтаназии декриминализовали в Эквадоре
Читайте нас в: Google Новости
Конституционный суд признал право на эвтаназию, если человек страдает из-за серьезной и необратимой травмы или неизлечимого заболевания. Об этом сообщила газета El Pais.

За декриминализацию процедуры суд проголосовал семью голосами «за» и двумя «против». Согласно решению, статья 144 уголовного кодекса Эквадора не будет применяться к медицинским работникам, проводящим эвтаназию.

Уполномоченный по правам человека в течение полугода подготовит закон об эвтаназии. Минздрав за два месяца разработает регламент проведения этой процедуры.

Суд рассмотрел декриминализацию эвтаназии после случая с 42-летней женщиной, страдающей амиотрофическим склерозом. Парализованная на 95% пациентка может жить только на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее медицинский юрист Иван Печерей рассказал о возможном разрешении эвтаназии в России. Он напомнил, что эту процедуру узаконили вj многих странах, в том числе в Португалии, Новой Зеландии, Бельгии и Индии.

Суд Законы Эквадор
08 февраля 2024, 09:23
Турция заявит Путину о готовности устроить его встречу с Зеленским — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Турецкая сторона снова заявит президенту России Владимиру Путину о своей готовности организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет во время визита Путина в Турцию, рассказал РИА «Новости» дипломатический источник в Анкаре.

Он напомнил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в мирном процессе проигравших сторон не будет, но не планирует навязывать свои идеи по урегулированию конфликта ни одной из сторон.

«В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь. <…> Главная цель Турции состоит в том, чтобы остановить кровопролитие, других целей нет», - констатировал собеседник агентства.

Если российский лидер согласится, страна готова оказать все возможное посредничество.

Турция уже не раз заявляла о готовности стать посредником для улаживания конфликта. Кроме того, уже отмечалось, что Эрдоган во время приезда Владимира Путина может предложить ему возобновить мирные переговоры по Украине.

Владимир Зеленский Турция Россия Переговоры Владимир Путин
08 февраля 2024, 09:22
Байден дважды за несколько дней перепутал имена европейских лидеров
Читайте нас в: Google Новости
Американский президент Джо Байден снова оконфузился, перепутав имя европейского лидера. Словесная оплошность 81-летнего политика стала второй за несколько дней, в этот раз он пообщался умершим канцлером Германии Гельмутом Колем, сообщило агентство Bloomberg.

«Байден в очередной раз перепутал глав европейских государств, дважды отождествив бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель», - написали авторы материала.

Американский президент во время выступления заявил, что в 2021 году общался с бывшим канцлером ФРГ Колем, который умер в 2017 году. За пару дней до этого Байден спутал президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном во время предвыборного мероприятия, что вызвало насмешки по всей Франции, ведь политик скончался в 1996 году.

«Байден снова допустил ошибку, но на этот раз спутав Меркель с Колем, который умер за четыре года до саммита 2021 года», - указали в СМИ.

В каждом случае Байден допускал ошибку, когда рассказывал заезженную историю о своем первом саммите «Большой семерки» после вступления в должность в 2021 году. Как отметили авторы публикации, возраст сильно влияет на перспективы переизбрания американского политика.

Ранее сенатор Алексей Пушков иронично воспринял действия пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать странную оговорку Байдена про Миттерана. По его мнению, администрация президента «находится в тупике» из-за конфузов главы.

Саммиты Германия Эммануэль Макрон История Франция Джо Байден

Новости по теме