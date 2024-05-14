Путин и Си Цзиньпин определят направления для дальнейшего сотрудничества

Принц Гарри поставил короля Великобритании Карла III в неловкое положение. Он заставил отца выбирать между ним и королевой Камиллой, сообщило издание The Daily Beast.

Инсайтер рассказал журналистам, что принц Гарри позволил себе нелестно высказаться в адрес Камиллы, усложнив себе этим жизнь.

«Карл III любит своих сыновей, но он также любит свою жену. Последние несколько месяцев показали, как сильно она важна. Именно она поддерживала его», - заявил собеседник издания.

Он пояснил, что герцог Сассекский продемонстрировал ненависть к нынешней супруге своего отца.

«Гарри заставил короля сделать выбор, что было очень глупо, потому что они с Камиллой уже давно выбрали друг друга», - добавил источник.

Несколько дней назад принц Гарри посетил Лондон. Карл III предложил сыну пожить в королевских апартаментах в столице Англии. Однако принц Гарри отказался и заселился в отель.