Путин и Си Цзиньпин обсудили координацию стран

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«Путин заявил, что на переговорах с Си Цзиньпином обсудил координацию стран на международной арене», - передало агентство.

Российский президент также заявил о планах укреплять контакты по линии банковских учреждений и в сфере энергетического взаимодействия.

Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина 16 мая. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Лидеры двух стран сначала пообщались в узком составе, а затем провели переговоры с участием делегаций.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными , примером взаимовыгодного сотрудничества двух держав. Китайский лидер заверил Путина, что готов к дальнейшему сотрудничеству в правильном русле. По итогам российско-китайских переговоров лидеры стран подписали пакет документов.