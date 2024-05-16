Путин и Си Цзиньпин обсудили координацию стран
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы двустороннего сотрудничества и координацию стран на международной арене. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Путин заявил, что на переговорах с Си Цзиньпином обсудил координацию стран на международной арене», - передало агентство.
Российский президент также заявил о планах укреплять контакты по линии банковских учреждений и в сфере энергетического взаимодействия.
Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина 16 мая. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Лидеры двух стран сначала пообщались в узком составе, а затем провели переговоры с участием делегаций.
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными , примером взаимовыгодного сотрудничества двух держав. Китайский лидер заверил Путина, что готов к дальнейшему сотрудничеству в правильном русле. По итогам российско-китайских переговоров лидеры стран подписали пакет документов.