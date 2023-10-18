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По его словам, после общения в узком составе лидеры двух государств продолжат диалог один на один.

«Началась беседа в узком составе. После нее - с глазу на глаз», - отметил Песков.

Путин прибыл в Пекин 17 октября для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Он провел переговоры с представителями Лаоса, Таиланда, Венгрии, Монголии, Вьетнама, Пакистана и других стран.

Си Цзиньпин отметил, что участие российского лидера в форуме продемонстрировало поддержку страной китайской инициативы. Он добавил, что отношения двух государств стали еще крепче, и политическое взаимодоверие и стратегическое взаимодействие между ними продолжает расти. Председатель КНР также заявил, что страна готова вместе с Россией защищать международную справедливость.