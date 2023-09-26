Путин и Раиси согласились начать работу платформы «3+3»

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Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси заявили о заинтересованности в начале работы консультативной платформы «3 3», направленной на разрешение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Иранская сторона инициировала телефонный разговор Путина с Раиси, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в Карабахе, политическую повестку и сотрудничество в разных сферах.

«Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы „3 3“ (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция)», - указали в Кремле.

В администрации президента уточнили, что Путин рассказал Раиси о работе миротворческого контингента в Карабахе, а также сообщил об оказании гуманитарной помощи мирным жителям региона.

Политики сошлись во мнении о важности решения конфликта исключительно мирными и дипломатическими средствами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о бессмысленности международной миссии по ситуации в Нагорном Карабахе без участия Азербайджана.

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