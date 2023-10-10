Путин и премьер-министр Ирака встретятся 10 октября
Президент России Владимир Путин запланировал встречу с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани на вторник, 10 октября. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Будут рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего ситуация на Ближнем Востоке», - указали в заявлении.
А на следующий день, 11 октября, Путин и Судани примут участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Ранее посол Палестины Абдельхафиз Нофаль заявил о подготовке визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву. Он напомнил, что палестинские власти ценят позицию России вопросах урегулирования конфликта с Израилем.
ХАМАС вошел на территорию Израиля в субботу, 7 октября. Власти государства объявили о переходе страны в состояние войны с Палестиной. Спустя несколько дней Армия обороны Израиля заявила о поражении более 500 целей в секторе Газа. Во время ударов израильской армии погибли свыше 800 человек.