Путин и Моди осудили теракты в «Крокусе», Дагестане и Джамму-и-Кашмире

Стороны отметили важность наращивания работы в этой сфере без двойных стандартов. Они призвали к бескомпромиссной борьбе против международного терроризма и экстремизма во всех их формах и проявлениях.

Ранее Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшую государственную награду России. Индийский премьер получил ее за развитие партнерских отношений с Россией.