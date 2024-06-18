Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности

Путин прилетел в Северную Корею с госвизитом. В аэропорту его лично встречал Ким Чен Ын, затем они подошли к президентскому лимузину Aurus и оба жестами стали приглашать друг друга сесть в автомобиль.

Свои жесты лидеры повторили несколько раз, в итоге Путин сел первым. После этого Ким Чен Ын с улыбкой обошел автомобиль и сел рядом с ним. Аэропорт Пхеньяна президент России и лидер КНДР покинули вместе.

Президент России пробудет в КНДР два дня. В среду, 19 июня, он проведет переговоры в различных форматах, также у него запланировано неформальное общение с Ким Чен Ыном.