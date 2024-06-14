Путин и глава Ирана обсудили вопросы сотрудничества в энергетике и транспорте
Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с вице-президентом Ирана, главой исполнительной власти Исламской Республики Мохаммадом Мохбером сотрудничество стран в сфере энергетики и транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе в области перспективных совместных проектов.
Мохаммад Мохбер после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе стал исполняющим обязанности главы государства.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Ираном, несмотря на то, что работу над двусторонним Всеобъемлющим договором временно приостановят.