25 июня 2024, 02:27

Путин и Эрдоган встретятся в ближайшие дни

РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным в Астане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в беседе с телеканалом Habertürk.

«Мы ждем визита господина Путина в Турцию. Приглашения от господина президента были, они открыты. У них [в РФ] и у нас [в Турции] был избирательный процесс. Я думаю, что эти вопросы будут обсуждаться в ближайшие дни», - заявил он.

О скорой встрече Путина и Эрдогана ранее сообщил и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, визит главы государства в Турцию пока не произошел, потому что у лидеров обеих стран не получается совместить свои рабочие графики. Пресс-секретарь президента отметил, что контакты между двумя государствами будут «продолжаться на высшем уровне».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным в Астане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в беседе с телеканалом Habertürk.

Турция Дмитрий Песков Реджеп Эрдоган Россия Владимир Путин
25 июня 2024, 03:06
США назвали своего основного союзника вне НАТО
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден назвал Кению основным союзником США вне Североатлантического альянса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президентский меморандум, адресованный государственному секретарю.

«Объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей <…> закона [о зарубежной помощи] и закона о контроле за экспортом вооружения», - сказано в меморандуме.

Такой привилегированный статус есть у 20 государств, среди которых - Катар, Колумбия и Кения. Их добавили при Байдене.

О том, что Байден решил наделить Кению статусом союзника США вне НАТО стало известно еще в мае. По словам представителя Белого дома, это сделает страну партнером Америки по глобальным вопросам.

Ранее глава Штатов решил найти специалиста по мемам. От него будут требовать новых идей и развития сотрудничества с подкастерами.

США Белый дом в США НАТО Джо Байден
25 июня 2024, 01:18
Умер немецкий полицейский, сопровождавший кортеж Орбана
РИА «Новости»
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Немецкий полицейский, который сопровождал кортеж венгерского премьера Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта, погиб в ДТП. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию и немецких журналистов.

«В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице», - сказано в сообщении пресс-службы правоохранителей.

Также в этой аварии пострадал 27-летний сотрудник правоохранительных органов. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Аварию спровоцировал водитель. Он не заметил, что дорога была перекрыта и столкнулся с двумя мотоциклами полицейских. В тот момент блюстители порядка сопровождали кортеж Орбана. Сам премьер-министр не пострадал.

Ранее в Дании неизвестный напал на премьера страны Метте Фредериксен. По данным агентства Ritzau, он подошел к ней на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил.

Венгрия ДТП Дороги Премьеры Полиция
24 июня 2024, 23:35
Новый пакет санкций больно ударит по европейскому бизнесу
РИА «Новости»
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Новый санкционный пакет не относится к украинскому конфликту, а напоминающие «самоубийственный фанатизм» протекционистские меры способны навредить только европейскому бизнесу. Об этом заявили в постпредставительстве РФ при Евросоюзе.

«На 14-й раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар», - сказано в сообщении представительства.

Ранее ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Они затронули сферы энергетики, экономики и финансов. Европейский союз ограничит транзит СПГ через свои терминалы, но продолжит закупать российское топливо.

В МИД уже отреагировали на новый пакет ограничений. В ответ на эти действия страна пополнила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым нельзя въезжать на территорию государства.

Санкции Евросоюз Бизнес
24 июня 2024, 19:01
Россия ответила на введенный против нее пакет санкций ЕС
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Список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, расширился после введения 14-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Дипломаты напомнили, что ЕС продолжает придерживаться конфронтационной политики в отношении России. МИД назвал действия объединения нелегитимными с международно-правовой точки зрения, так как ограничения ввели в обход Совбеза ООН.

В ответ на новый пакет санкций и одностороннее давление российская сторона дополнила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещается въезжать на территорию государства, указал RT.

«Россия подтверждает, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь не останутся без должного ответа», - заключили в ведомстве.

Ранее ЕС принял 14-й пакет антироссийских ограничений. Санкции коснулись сферы энергетики, экономики и финансов. Евросоюз ограничит транзит СПГ через свои терминалы, но продолжит закупать топливо у России.

Санкции Россия Евросоюз МИД РФ ООН Экономика

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