«Пустые угрозы». Евросоюз не введет санкции против Монголии из-за визита Путина

«В основном, это пустые угрозы <…> Никаких последствий не будет», - отметил он.

Особой зависимости у Монголии от Евросоюза нет, отметил эксперт, а вот у Европы ситуация иная.

«Монголия, один из крупнейших производителей и экспортеров медного концентрата, который крайне нужен, в том числе и Евросоюзу», - сказал Станкевич.

ЕС могут попытаться ввести персональные ограничения, но это тоже сложно представить. Аналитик иронично подчеркнул, что монголы могут напомнить, как они доходили через всю Европу до Адриатики.

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Евросоюз не на шутку разволновался и довел до монгольских властей позицию по поездке российского президента из-за ордера МУС. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял опасения ЕС и назвал ничтожным статут Международного уголовного суда, сообщил RT.