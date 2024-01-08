Пустующие квартиры в Париже предложили отдать бездомным

Бросса подчеркнул, что тысячи французов вынуждены находиться на улицах в ухудшающихся условиях. Прошлой ночью температура достигала непривычных для города показателей ниже нуля. Власти освободили для нуждающихся 274 места, однако этих мер оказалось недостаточно.

Согласно официальным данным, каждый пятый дом в Париже пустует: всего для размещения бездомных можно использовать свыше 260 тысяч домов. Бросса подчеркнул, что решение о заселении может принять префект от столичного региона, однако он никогда не пользуется этой возможностью.

Бросса, считающийся одним из молодых лидеров французских коммунистов, занимал пост заместителя мэра Парижа по жилищной политике. В этой должности он поспособствовал расселению крупнейшего в городе лагеря нелегальных мигрантов и неоднократно критиковал миграционную политику на государственном уровне.

Ранее мигранта с сильным переохлаждением обнаружили в нише шасси самолета , прибывшего в Париж из Алжира.