«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для [президента Франции Эммануэля] Макрона и его компашки - пустой звук», - заявила она.

Федеральные телеканалы России отказались от трансляции Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия впервые состоится вне стадиона: 10,5 тысячи спортсменов сядут в лодки и проплывут через центр Парижа по Сене.

Ранее в реке уже искупалась министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера. Она нырнула в реку в гидрокостюме и шапочке для плавания. Своим заплывом она показала, что специалисты очистили воду, и теперь на реке можно проводить состязания. Затем в Сене решила поплавать мэр Парижа Анн Идальго. Но Макрон отказался окунаться в реку перед Олимпиадой.

Как напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора», до старта летних Игр в Париже осталось совсем немного. Но город не похож на столицу спортивного праздника, а больше напоминает осажденную крепость или концлагерь.

Соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции ничего не значат. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала в интервью РИА «Новости» , комментируя запрет некоторым журналистам освещать Олимпийские игры.