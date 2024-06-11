11 июня 2024, 13:08

«Пусть только попробует». Киркорову не обрадуются в Молдавии

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В Молдавии визит российского певца Филиппа Киркорова, если он состоится, воспримут как провокацию. Об этом председатель парламента республики Игорь Гросу сообщил Radio Moldova.

«Да пусть только попробует [приехать]. <…> Если он приедет, то это будет провокацией», - подчеркнул он.

Киркорову запретили въезд в Молдавию в 2022 году. Тогда исполнитель проходил свидетелем по делу оппозиционного политика Марины Таубер, которую обвиняли в незаконном финансировании партии «Шор». Адвокат Траубер Аурелиу Коленко предположил, что певца заподозрили в получении денег от этой партии.

В начале июня 2024 года запрет для Киркорова на посещение Молдавии сняли по решению суда. На каком основании это произошло, не уточнялось. Возможно, певец или его адвокаты оспорили решение.

Суд Филипп Киркоров Запреты Молдавия
11 июня 2024, 12:21
Песков заявил о преждевременности комментариев по поводу отставки Макрона
РИА «Новости»
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Комментировать возможную отставку президента Франции Эммануэля Макрона пока рано, так как выборы еще не закончились. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, выборы еще не состоялись», - отметил он.

Песков обратил внимание, что партия французского лидера теряет свои позиции. Он предположил, что действия нынешней власти чем-то не понравились жителям страны.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что во Франции фиксируются определенные тенденции, в результате чего фракция Макрона получила в два раза меньше голосов, чем правый альянс.

Кремль Дмитрий Песков Эммануэль Макрон Франция Выборы
11 июня 2024, 11:42
Более трети жителей Франции выступили за победу партии Ле Пен
Global Look Press
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Более трети французов желают победы правой партии «Национальное объединение», которую возглавляла Марин Ле Пен. Такие результаты продемонстрировал опрос, проведенный Французским институтом общественного мнения (Ifop) для журнала Paris Match.

Специалисты опросили жителей Франции и выяснили, кого они хотят видеть победителем на парламентских выборах. Порядка 40% респондентов высказались в пользу правых, 36% из них проголосовали бы за «Национальное объединение».

В журнале отметили, что около половины опрошенных в возрасте 50-64 лет желают победы «Нацобъединению». Среди людей от 35 до 50 лет этот показатель составил 37%, среди более молодых респондентов - 32%.

Примерно 29% французов согласились бы отдать свой голос альянсу левых сил, в который входят «Непокорившаяся Франция», Коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Экологисты».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента и объявил о новых выборах. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, выборы показали рост популярности правых партий.

Опросы Франция Выборы
11 июня 2024, 11:36
Интеллигенция против Макрона. Президенту посоветовали не надеяться победить Ле Пен
Global Look Press
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Во Франции началась подготовка к выборам в Нацсобрание. Президент Эммануэль Макрон напрасно надеялся на победу своей партии, ведь его конкурентка Марин Ле Пен завоевала симпатии электората, заявила РИА «Новости» руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

«Макрон считает, что на парламентских выборах он сможет победить Ле Пен. Сейчас была очень низкая явка. Однако по данным экзит-поллов, Ле Пен выиграла в более чем 80 городах страны», - заявила она.

Специалист напомнила, что Ле Пен никогда не стояла у власти, и это может сыграть ей на руку. Кроме того, на прошедших выборах в Европарламент ее партия «Национальное объединение» привлекла голоса интеллигенции, так как, по словам Энтины, правые силы стали более центристскими.

Президент Франции объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении новых выборов в попытке улучшить свои электоральные позиции, заявил председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо. Он назвал эту идею ошибочной с точки зрения политтехнологий.

«Национальное объединение» на выборах в Европарламент набрало почти вдвое больше голосов, чем «Ренессанс» Макрона.

Эммануэль Макрон Европарламент Франция
11 июня 2024, 11:26
Посольство США предложило свой самолет для поисков вице-президента Малави
Unsplash
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Посольство Соединенных Штатов в Лилонгве предложило самолет американского Минобороны С-12 для поисков вице-президента Малави Саулоса Клауса Чилимы. Об этом диппредставительство сообщило в соцсети Х.

Посольство «глубоко обеспокоено» новостью о пропаже самолета с Чилимой и еще девятью людьми. Поисково-спасательные работы продолжаются.

«Мы работаем совместно с правительством Малави, чтобы предоставить всю возможную помощь, включая использование самолета C-12 Министерства обороны США», - подчеркнули в дипмиссии.

К поискам присоединилось и отделение Красного Креста в Малави.

Самолет исчез с радаров накануне, 10 июня, после вылета. Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном оказались напрасными. СМИ писали, что экипаж мог погибнуть в результате аварийной посадки в лесу. Из-за вероятного крушения самолета президент Малави Лазарус Чаквера решил отложить поездку на Багамы.

США Самолеты

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