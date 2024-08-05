Она прокомментировала сообщение о том, что в Британии из-за массовых протестов задержали более 420 человек. Дипломат с иронией отреагировала на эту новость и напомнила о «либеральной змее», пожирающей саму себя.

«Пусть проверят, среди них нет, случайно, Яшина* с Кара-Мурзой*. Либеральная змея все глубже заглатывает свой хвост», - отметила она.

Великобританию захлестнула волна протестов и забастовок против мигрантов. Беспорядки и погромы в стране начались после фейка о том, что трех девочек в танцевальной студии города Саутпорт зарезал якобы 17-летний беженец-мусульманин. По данным полиции, в убийстве детей обвиняют гражданина Великобритании, который родился на южном побережье Уэльса.

*Признаны в России иностранными агентами.