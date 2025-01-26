«Пусть берет пример с Грузии». Эксперт рассказал, что ждет Роберта Фицо

По словам эксперта, в 2018 году Фицо уже однажды смещали с поста при помощи протестов, и на этот раз ему нужно суметь выстоять и не дать оппозиции загнать себя в угол.

«Пусть берет пример с Грузии, где грузинская власть показала свою способность отстоять свои принципы, результаты парламентских выборов и вообще право на свою политику в интересах грузинского народа. Фицо нужно делать тоже самое. Если за ним есть силовые структуры, если его поддержит армия, он устоит», - отметил политолог.

Светов подчеркнул, что покушение на премьер-министра Словакии, которое произошло в мае 2024 года, стало возможным именно из-за серьезных просчетов силовиков, которые организовывали его охрану.

Также он отметил, что на текущий момент Фицо, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, ориентируется на президента США Трампа, поддерживая его и рассчитывая на его помощь.

«Но будет ли администрация Трампа заниматься проблемами маленькой Словакии, когда у них там куча своих проблем? Не знаю. Но я говорю, что все зависит от самого Фицо, от его способности устоять», - объяснил политолог.

Ранее Фицо заявил, что в Словакии действуют иностранные эксперты , которые организовывали Майдан на Украине и попытки госпереворота в Грузии, для того, чтобы свергнуть власть в стране.

Словакию накрыла волна протестов под лозунгом «Словакия - это Европа». Митингующие требуют ухода премьер-министра Роберта Фицо в отставку, а также отказа от сотрудничества с Россией. Что ожидает словацкого лидера и как ему следовало бы поступить, в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал политолог и журналист Юрий Светов.