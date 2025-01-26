26 января 2025, 16:49

Пушков высмеял британцев за страх перед испускающими газы китами

Unsplash
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Британские военные провели блестящую операцию по обнаружению «противника» — испускавших газы китов. Британцы посчитали, что Россия с помощью беспилотников пыталась отследить их подлодки, однако подозрительные звуки на самом деле производили морские животные, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Британские военные провели блестящую операцию по обнаружению «противника» - испускавших газы китов. Британцы посчитали, что Россия с помощью беспилотников пыталась отследить их подлодки, однако подозрительные звуки на самом деле производили морские животные, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал публикацию газеты The Sun. По ее данным, руководители ВМФ Британии пришли в ужас из-за странных звуков, отражавшихся от британской подлодки. Военные приняли их за сигналы от российских БПЛА, но виновниками переполоха оказались киты.

Сенатор иронично поздравил военных Великобритании с тем, что они все-таки нашли источник необычных звуков.

«Поздравляем британские ВМФ с блестящим обнаружением противника, угрожающего безопасности Британии!» - отметил Пушков.

Ранее британское Минобороны направило подлодку в пролив Ла-Манш для слежки за российским океанографическим судном «Янтарь». Министр обороны Джон Хили сообщил, что корабль якобы использовали для сбора разведданных.

Великобритания Военные Подлодки Животные
26 января 2025, 15:13
«Орешник» появится в Белоруссии со дня на день — Лукашенко
РИА «Новости»
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«Орешник» на территории Белоруссии появится в ближайшее время. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, сообщило издание «Sputnik Беларусь»..

Он уточнил, что российскую систему разместят на территории страны ближе к Смоленску. Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия может разместить на своей территории около десятка новых ракетных комплексов «Орешник».

Лукашенко сообщил, что Россия согласилась безвозмездно предоставить новейшее вооружение республике. По его словам, российская сторона отправит ракеты «Орешник», а пусковую установку для них создадут белорусские специалисты.

Как сообщал 360.ru, размещение «Орешка» в Белоруссии, как и любые другие действия, связанные с нашей новой гиперзвуковой ракетой, является важным сигналом для новой администрации президента США.

«Орешник» на территории Белоруссии появится в ближайшее время. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, сообщило издание «Sputnik Беларусь».

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Белоруссия Александр Лукашенко Баллистическая ракета «Орешник»
26 января 2025, 15:02
В Венгрии заявили о готовности ЕС «изнасиловать» закон из-за санкций против России
Unsplash
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Европейский союз готов «изнасиловать» право из-за разногласий по вопросу продления антироссийских санкций. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

В европейских правилах четко фигурирует, что в вопросе санкций необходимо единогласие, напомнил глава правительства.

«Но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти определенные правила будут трактоваться по-другому. Возникает вопрос: „Это у закона есть сила или у силы есть закон?“» - добавил он.

Если не будет единогласия, то ЕС «изнасилует» европейские вопросы верховенства закона, демократию и попытаются методом большинства найти решение вопросов внешний политики. Демократия в Евросоюзе означает, что «брюссельские чиновники и бюрократы устанавливают правила, как им угодно».

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. В ответ глава правительства Польши Дональд Туск пригрозил Орбану «последствиями».

Венгрия Законы Санкции Польша
26 января 2025, 14:37
Шпиц Лукашенко Умка пометил избирательный участок в Минске
Global Look Press
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Шпиц белорусского лидера Александра Лукашенко по кличке Умка пометил избирательный участок в Минске. Видео с места опубликовал Telegram-канал Mash.

На ролике видно, как президент вместе с собакой прибыл на первый участок Центрального района Минска. При входе в здание Умка вскинул лапу и пометил угол.

В мае 2024 года Лукашенко прибыл со шпицем в Москву на парад Победы. Питомца белорусского лидера назвали отвлекающим маневром. Эксперт немецкого таблоида Юлиан Репке уверен, что Лукашенко стал часто появляться на публике с белым шпицем, чтоб убрать фокус с якобы существующих в Белоруссии проблем.

В марте того же года президент принес Умку на военное совещание. Питомец лежал перед главой государства на столе. Совещание прошло в рамках рабочей поездки Лукашенко в Ошмянский район Гродненской области.

Белоруссия Александр Лукашенко Собаки Минск
26 января 2025, 14:09
Администрация Трампа решила «спасти» TikTok
Global Look Press
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Администрация американского президента США Дональда Трампа работает над планом по «спасению» соцсети TikTok. Об этом сообщил источник Reuters.

Согласно плану, контроль над TikTok перейдет компании Oracle. Базирующаяся в КНР фирма-владелец ByteDance сохранит миноритарную долю, а алгоритмы приложения, обновление программного обеспечения и сбор данных будет контролировать американская компания.

Фактически это означает, что инвесторам в США будет принадлежать мажоритарная доля в TikTok. Но условия сделки еще не согласовали.

«Цель Oracle в том, чтобы обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok», - заявил источник.

Потенциальным инвестором назвали Microsoft. Стоимость сделки оценили примерно в 200 миллиардов рублей.

Ранее Трамп подписал указ о TikTok. Он назвал США отличным партнером для социальной сети.

США Дональд Трамп TikTok

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