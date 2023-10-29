Пушков указал на неприятный для США сигнал с Ближнего Востока

По мнению сенатора, США в данном вопросе выглядят «несколько изолированными».

Резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Ближнем Востоке была принята накануне. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14 государств - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались. Документ призывает стороны к немедленному гуманитарному перемирию и освобождению заложников. А также требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

«На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция. Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран - всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции „глобальному большинству“», - написал политик.